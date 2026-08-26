Ηράκλειο: Θρήνος για τον Σάββα από το τροχαίο - Παλιοσίδερα τα οχήματα μετά τη σύγκρουση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο δυστύχημα στο Βενεράτο, όπου έχασε τη ζωή του ο 76χρονος Σάββας Κ. και τραυματίστηκαν η σύζυγός του και ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το ζευγάρι επέβαινε σε αγροτικό όχημα, το οποίο κινούνταν στον δρόμο από την Αγία Βαρβάρα προς το Ηράκλειο.

Περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, στο ύψος του Βενεράτου, το ΙΧ που οδηγούσε ο 22χρονος φέρεται να έπεσε πάνω στο προπορευόμενο αγροτικό.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα δύο οχήματα να μετατρέπονται σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Ο 76χρονος εγκλωβίστηκε στο αγροτικό και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραυματίας είναι και η σύζυγός του, η οποία επέβαινε στο αγροτικό, χωρίς ευτυxώς να κινδυμνεύει η ζωή της, καθώς και ο 22χρονος οδηγός του ΙΧ.

Μάλιστα ο νεαρός, όπως είπε στο ekriti ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, νοσηλεύεται με κάταγμα στην Ορθοπεδική Κλινική.

(φωτογραφία αρχείου)

Διαβάστε επίσης: