Το βίντεο από τον γάμο της αδερφής του Χρήστου Μάστορα

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Η αδελφή του Χρήστου Μάστορα, Αμαλία, παντρεύτηκε με τον Μάνο Παπαγεωργίου το Σάββατο 22 Αυγούστου. Μάλιστα, ο τραγουδιστής ήταν κουμπάρος στον γάμο τους καθώς είναι παιδικοί φίλοι με τον γαμπρό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο ίδιος απαθανατίζεται να αλλάζει τα στέφανα. Σε άλλα πλάνα, φαίνονται η μητέρα της νύφης συγκινημένη και μία καλή της φίλη δακρυσμένη.

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