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ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική στο Πακιστάν - Νεκρά 15 βρέφη

Πακιστάν
clock 10:15 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη, στο Πακιστάν, όπου 15 νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών, στην πρωτεύουσα της χώρας, Ισλαμαμπάντ.

Οπως μεταδίδει το BBC, η φωτιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο του μεγαλύτερου νοσοκομείου του Ισλαμαμπάντ, όπου βρίσκεται η παιδιατρική μονάδα, η οποία διαθέτει 156 κλίνες.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου επιβεβαίωσε στον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα τον θάνατο των δεκατεσσάρων νεογνών, ενώ 19 άτομα διασώθηκαν, δέκα γυναίκες, επτά παιδιά, εκ των οποίων το ένα νεογέννητο, και δύο άνδρες. 

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τη «βαθύτατη λύπη του», ενώ ζήτησε από τις Αρχές να ξεκινήσουν επείγουσα έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ο Σαρίφ απέστειλε «εγκάρδια συλλυπητήρια στις οικογένειες των αθώων παιδιών», προσθέτοντας πως «η καρδιά του θλίβεται από το τραγικό περιστατικό».

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