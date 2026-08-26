ΤΕΤ.26 Αυγ 2026 12:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νέο μπαράζ μεταναστευτικών ροών - Εκατοντάδες άτομα διασώθηκαν στα νότια

μεταναστες
clock 08:21 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τις Αρχές να περισυλλέγουν συνολικά περίπου 218 άτομα.

Στην πρώτη περίπτωση, drone της FRONTEX εντόπισε λέμβο με περίπου 71 μετανάστες, 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 70 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και επίσης μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Λίγο αργότερα, περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε τρίτη λέμβος με 77 μετανάστες. Η περισυλλογή τους έγινε από φορτηγό πλοίο με σημαία Δανίας, με προορισμό το λιμάνι της Ιεράπετρας.

Επιπλέον, επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε και στα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Λέμβος με περίπου 39 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της FRONTEX, σε απόσταση 19 ναυτικών μιλίων από τους Καλούς Λιμένες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα καταγράφηκε ακόμα ένα περιστατικό με 67 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Μεταξύ των 67 ατόμων βρίσκονται 35 από το Σουδάν, εκ των οποίων δύο γυναίκες και ένα βρέφος 9 μηνών, 30 από το Μπαγκλαντές, ένας από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθραία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Τουρκία απαιτεί να της ζητήσουμε «άδεια» για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου

ΕΛ.ΑΣ: "Ξετρύπωσε" χασισοφυτεία στα ορεινά της Βιάννου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis