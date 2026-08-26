Πενσιλβάνια: Πρώτοι θάνατοι από ιλαρά το 2026

Δύο άνθρωποι πέθαναν από ιλαρά στην Πενσιλβάνια, σηματοδοτώντας τους πρώτους θανάτους από τη νόσο στις ΗΠΑ για το 2026, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Πενσιλβάνια, και οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν ανεμβολίαστοι κάτοικοι της κομητείας Λάνκαστερ. Οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενες την προστασία της ιδιωτικότητας.



Πρόκειται παράλληλα για τους πρώτους θανάτους από ιλαρά στην Πενσιλβάνια εδώ και 35 χρόνια.

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2.777 επιβεβαιωμένα κρούσματα στις ΗΠΑ



Η Πενσιλβάνια συγκαταλέγεται στις πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο από την έξαρση της νόσου. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 393 κρούσματα σε 28 κομητείες, εκ των οποίων τα 185 στην κομητεία Λάνκαστερ.

«Επειδή η ιλαρά είχε ουσιαστικά εξαλειφθεί στην πολιτεία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τη νόσο και δεν αντιλαμβάνεται πλήρως πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει», δήλωσε η υπουργός Υγείας της Πενσιλβάνια, Ντέμπρα Μπόγκεν.

Συνολικά, στις ΗΠΑ έχουν επιβεβαιωθεί 2.777 κρούσματα ιλαράς μέχρι τις 20 Αυγούστου. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί μέσα σε μία χρονιά από τη μεγάλη αναζωπύρωση της περιόδου 1989-1991, όταν είχαν σημειωθεί περίπου 55.000 μολύνσεις και 123 θάνατοι, αναφέρει το Reuters.

Πτώση των ποσοστών εμβολιασμού



Η έξαρση συμπίπτει με τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού. Εμβολιαστική κάλυψη 95% και άνω θεωρείται επαρκής για την αποτροπή μεγάλων εξάρσεων μέσω της συλλογικής ανοσίας.

Δύο δόσεις του εμβολίου MMR, κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, παρέχουν προστασία περίπου 97% απέναντι στον ιό.

Στην Πενσιλβάνια, το 93,2% των παιδιών ηλικίας νηπιαγωγείου είχε λάβει τις δύο απαιτούμενες δόσεις του εμβολίου κατά το σχολικό έτος 2025-2026, έναντι 93,7% την προηγούμενη χρονιά.







Στην κομητεία Λάνκαστερ, το ποσοστό ήταν ακόμη χαμηλότερο, στο 87,6%.

Ο καθηγητής επιδημιολογίας στο Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Γουίλιαμ Μος, επισήμανε ότι οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές Αρχές πρέπει να εντοπίσουν τις κοινότητες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

«Πολλοί άνθρωποι στη χώρα και σε συγκεκριμένες κοινότητες δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο κατά της ιλαράς, εν μέρει εξαιτίας της παραπληροφόρησης και της διασποράς ψευδών πληροφοριών», δήλωσε.

Σχεδόν 1.000 κρούσματα στη Νότια Καρολίνα



Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Νότια Καρολίνα αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη έξαρση ιλαράς στις ΗΠΑ, με σχεδόν 1.000 κρούσματα μέσα σε έξι μήνες. Η έξαρση κηρύχθηκε λήξασα τον Απρίλιο.

Το 2025, τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε έξαρση που ξεκίνησε στο δυτικό Τέξας και εξαπλώθηκε έως το Νέο Μεξικό.

Το Reuters σημειώνει ότι η αύξηση των κρουσμάτων καταγράφεται σε ένα περιβάλλον όπου τα ποσοστά εμβολιασμού μειώνονται, ενώ ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν κατά το παρελθόν προωθήσει τον επιστημονικά απορριφθέντα ισχυρισμό περί σύνδεσης εμβολίων και αυτισμού.

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