"Καμπανάκι" για την κρητική αμπελουργία – «Χάθηκε» το 70% της παραγωγής στο Ηράκλειο

Σημαντική μείωση της παραγωγής σταφυλιών και σταφίδας καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την κατάσταση στον κρητικό αμπελώνα να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς. Οι ποσότητες έχουν περιοριστεί αισθητά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, την ώρα που το κόστος καλλιέργειας παραμένει υψηλό και οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πολλαπλές πιέσεις.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Λευτέρη Βαρδάκη, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, αναφέρθηκε στη μεγάλη συρρίκνωση του κρητικού αμπελώνα, επισημαίνοντας ότι η εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα τα επίπεδα παραγωγής προηγούμενων ετών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, περίπου το 70% των αμπελιών στο Ηράκλειο έχει πλέον χαθεί, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή σταφίδας και σταφυλιών. Ο Προφήτης Ηλίας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικές περιοχές παραγωγής, ωστόσο οι ποσότητες είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με το παρελθόν.

Την ίδια ώρα, η περιοχή βρίσκεται σε περίοδο τρύγου, με τους παραγωγούς να συνεχίζουν την προσπάθεια συγκομιδής και επεξεργασίας της σταφίδας και των επιτραπέζιων σταφυλιών.

Ο κ. Ιερωνυμάκης υπογράμμισε ότι για να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του κρητικού αμπελώνα, προκειμένου να διατηρηθεί η παραγωγή και να ενισχυθούν οι αμπελουργοί.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί περιλαμβάνεται και το ζήτημα των αποζημιώσεων, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, σε αρκετές περιπτώσεις δεν καλύπτεται η πραγματική ζημιά που υφίσταται ο καλλιεργητής, ενώ το κόστος των ασφαλίστρων παραμένει σημαντικό.

Παράλληλα, ο κ. Ιερωνυμάκης στάθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της κατανάλωσης των κρητικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι οι καταναλωτές δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς ώστε να επιλέγουν τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής.

Όπως τόνισε, τα κρητικά προϊόντα διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ξεχωριστά αρώματα, ωστόσο στην αγορά κυκλοφορούν σε μεγάλες ποσότητες προϊόντα από άλλες χώρες, τα οποία συχνά προτιμώνται από τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ζήτηση για τα εγχώρια προϊόντα.

Η κατάσταση στον κρητικό αμπελώνα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του, καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών και τη διατήρηση της αμπελουργικής δραστηριότητας, ώστε η σταφίδα και το σταφύλι να παραμείνουν βασικά προϊόντα της κρητικής γης.

Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

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