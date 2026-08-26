Τσουκαλάς: Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία - Η κυβέρνηση να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τους συνταξιούχους σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι είναι θετική εξέλιξη η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς επίσης «είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ, μετέβαλε την αρχική της άποψη και υιοθέτησε την πρόταση μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο ΣτΕ αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χηρείας και πως η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη».

Σημείωσε ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν, ενώ επισήμανε ότι είναι σημαντικό το ζήτημα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους χηρείας πριν την 13ηΜαΐου 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία.

«Η κυβέρνηση αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία να είναι έστω και ελάχιστα συμβατή με τις δεσμεύσεις της για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ, αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, επαναφορά της 13ης σύνταξης και αύξηση των συντάξεων αναπηρίας» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

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