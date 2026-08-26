Βρετανία σε πολίτες της: Αποθηκεύστε νερό και τρόφιμα

Η βρετανική κυβέρνηση θα καλέσει τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα και νερό στο πλαίσιο εκστρατείας για την προετοιμασία απέναντι σε απειλές.

Οι Βρετανοί πολίτες θα κληθούν να αποθηκεύσουν κονσερβοποιημένα τρόφιμα και εμφιαλωμένο νερό, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζει μια νέα εκστρατεία με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας τόσο απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα όσο και σε πιθανές επιθέσεις από εχθρικά κράτη.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας, όπως δήλωσε μία πηγή στην εφημερίδα Guardian, είναι να διασφαλιστεί ότι τα περισσότερα νοικοκυριά θα διαθέτουν βασικές προμήθειες και γνώσεις διαχείρισης κρίσεων, ώστε οι άμεσοι κρατικοί πόροι να αποδεσμευτούν για τους πιο ευάλωτους.

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση κρίσεων έχει εντατικοποιηθεί τους τελευταίους μήνες, στον απόηχο περιστατικών εντός και εκτός συνόρων. Παράλληλα, επανεξετάζεται το πλαίσιο προετοιμασίας της κυβέρνησης σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης από εχθρικό κράτος.

Ο Ντάρεν Τζόουνς, υπουργός στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, είχε επιβεβαιώσει άλλωστε πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες ενημέρωσης του λεγόμενου εγχειριδίου πολέμου, το οποίο είχε επικαιροποιηθεί για τελευταία φορά το 2004 και εξετάζει τις επιπτώσεις μιας διεθνούς σύγκρουσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τώρα, η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ ετοιμάζει μια εκστρατεία η οποία θα ενημερώνει τα νοικοκυριά για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν ώστε να αντιμετωπίσουν σοβαρές διαταραχές, είτε αυτές προκληθούν από δράση εχθρικών κρατών και κυβερνοεπιθέσεις είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Θα υπάρχουν πρακτικές συμβουλές για πράγματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να ενισχύσετε την ανθεκτικότητα του νοικοκυριού σας, όπως το να έχετε εμφιαλωμένο νερό και κονσέρβες. Θα πρόκειται για κοινή λογική και όχι για κινδυνολογία», διευκρίνισε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα υπάρξουν «συνέπειες», έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας.

Την ίδια ώρα, χάκερ που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς θεωρούνται ύποπτοι για κυβερνοεπίθεση σε έναν μικρό σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Βρετανία. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και έφερε στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις ότι οι ενεργειακές υποδομές της χώρας ενδέχεται να είναι ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

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