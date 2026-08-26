Ηράκλειο: Σύγκρουση στον κόμβο Καστελίου – «Η αλλαγή στη σήμανση με άφησε χωρίς αποζημίωση»

Σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη σήμανση στον κόμβο Καστελίου, πριν από τη Χερσόνησο, θέτει οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και υποστηρίζει ότι η αλλαγή στη σήμανση συνέβαλε στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με καταγγελία του στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr , στο σημείο όπου η μεσαία λωρίδα οδηγεί προς Ηράκλειο υπήρχε «STOP», ενώ στη δεξιά λωρίδα, που κατευθύνεται προς Χερσόνησο, το STOP έχει αφαιρεθεί. Ο οδηγός υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δημιούργησε σύγχυση στην κυκλοφορία και είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί το τροχαίο.

Στο ατύχημα ενεπλάκη όχημα εταιρείας rent a car, στο οποίο επέβαιναν τουρίστες, ενώ σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα υπήρχαν και περίπου 10 αυτόπτες μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο ίδιος κάνει λόγο για υλικές ζημιές περίπου 5.000 ευρώ, ενώ αναφέρει ότι υπήρξε και σωματική βλάβη. Όπως καταγγέλλει, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να αποζημιωθεί, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την κάλυψη της ζημιάς. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, ασφαλιστική εταιρεία του άλλου οχήματος του ζήτησε να αποζημιώσει την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

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(Το τουριστικό λεωφορείο που υπέστη ζημιά 5.000 ευρώ)

Ο οδηγός αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον Δήμο Χερσονήσου, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη κατάσταση στη σήμανση, χωρίς –όπως λέει– να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απευθύνθηκε και στην Ελληνική Αστυνομία, από όπου του υπέδειξαν να απευθυνθεί στον Δήμο.

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Το ερώτημα που θέτει πλέον είναι σαφές: «Ποιος θα με αποζημιώσει για τη ζημιά που υπέστη;»

Ο κόμβος Καστελίου έχει αποτελέσει κατά το παρελθόν αντικείμενο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και αλλαγών στη σήμανση, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν επισημάνει τη σημασία της τήρησης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ασφαλή κυκλοφορία.

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Η καταγγελία αναδεικνύει, παράλληλα, το ζήτημα της σαφούς σήμανσης σε έναν ιδιαίτερα πολυσύχναστο οδικό κόμβο, όπου καθημερινά κινούνται κάτοικοι, επισκέπτες και ενοικιαζόμενα οχήματα.

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