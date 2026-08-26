Κρήτη: Αυτοκτόνησε κρατούμενος μέσα σε αστυνομικό τμήμα

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Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας αλλοδαπός κρατούμενος μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας βρέθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας περάσει στον λαιμό του αυτοσχέδιο βρόχο, κατασκευασμένο από ρούχο του.

Οι αστυνομικοί τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο κρατούμενος είχε προσαχθεί λίγη ώρα νωρίτερα ως ύποπτος για διαρρήξεις σε οχήματα και στη συνέχεια συνελήφθη έπειτα από μήνυση για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στον χώρο μετέβη και ιατροδικαστής. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική και δικαστική διερεύνηση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται:

Σήμερα, 26 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 01.00, αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικό, εντός του χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, σε λιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του.

Άμεσα, οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, με τον οποίο ο κρατούμενος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε.

Ο ανωτέρω είχε προσαχθεί την 00.43 ώρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ως ύποπτο άτομο διαρρήξεων σε οχήματα. Στη συνέχεια, συνελήφθη κατόπιν υποβολής μήνυσης σε βάρος του από αλλοδαπό, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, πράξη που φέρεται να είχε τελεσθεί την 23.40 ώρα της 25ης Αυγούστου 2026.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στον χώρο κλήθηκε και προσήλθε Ιατροδικαστής.

Παράλληλα, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης.

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