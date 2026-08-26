ΤΕΤ.26 Αυγ 2026 14:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ηράκλειο: Όλα τα δωρεάν κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης 2026-2027

σχολείο
clock 14:35 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Για άλλη μια χρονιά-σχολικό έτος 2026-2027- υλοποιούνται τα δωρεάν κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τα Αθλητικά Σωματεία.

Η αγαστή συνεργασία που έχει ξεκινήσει από το 2013 έχει συμβάλει τα μέγιστα προς όφελος των παιδιών της Π.Ε. Ηρακλείου, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς κοινωνικό στιγματισμό στο αναφαίρετο δικαίωμά τους στη γνώση.

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 18-09-2026 στην αρμόδια υπηρεσία, οδός Τηλεμάχου Πλεύρη 2 (περιοχή Ανάληψη) στο Ηράκλειο. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην κατάθεση αιτήσεων.

Τα Κοινωνικά Προγράμματα αφορούν στην :

1. Εκπαίδευση μαθητών στις ξένες γλώσσες.

2. Στήριξη μαθητών Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις (αποκλειστικά για τη Γ΄ Λυκείου)

3. Εκπαίδευση μαθητών, ηλικίας από 6 ετών έως 12 ετών, σε εκμάθηση αθλήματος και

4. Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό Εφορίας

5. Έντυπο Ε1 και Ε9

*Για την εκμάθηση αθλήματος είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης (από καρδιολόγο), η οποία θα προσκομιστεί στο αθλητικό σωματείο μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά, εφόσον συντρέχουν λόγοι:

1. Απόφαση ΚΕΠΑ

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Απόφαση επιμέλειας ανηλίκων

4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηρακλειο Κοινωνικά Προγράμματα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis