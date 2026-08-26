Ηράκλειο: Όλα τα δωρεάν κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης 2026-2027

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Για άλλη μια χρονιά-σχολικό έτος 2026-2027- υλοποιούνται τα δωρεάν κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τα Αθλητικά Σωματεία.

Η αγαστή συνεργασία που έχει ξεκινήσει από το 2013 έχει συμβάλει τα μέγιστα προς όφελος των παιδιών της Π.Ε. Ηρακλείου, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς κοινωνικό στιγματισμό στο αναφαίρετο δικαίωμά τους στη γνώση.

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 18-09-2026 στην αρμόδια υπηρεσία, οδός Τηλεμάχου Πλεύρη 2 (περιοχή Ανάληψη) στο Ηράκλειο. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην κατάθεση αιτήσεων.

Τα Κοινωνικά Προγράμματα αφορούν στην :

1. Εκπαίδευση μαθητών στις ξένες γλώσσες.

2. Στήριξη μαθητών Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις (αποκλειστικά για τη Γ΄ Λυκείου)

3. Εκπαίδευση μαθητών, ηλικίας από 6 ετών έως 12 ετών, σε εκμάθηση αθλήματος και

4. Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό Εφορίας

5. Έντυπο Ε1 και Ε9

*Για την εκμάθηση αθλήματος είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης (από καρδιολόγο), η οποία θα προσκομιστεί στο αθλητικό σωματείο μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά, εφόσον συντρέχουν λόγοι:

1. Απόφαση ΚΕΠΑ

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Απόφαση επιμέλειας ανηλίκων

4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

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