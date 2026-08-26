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Δήμος Μαλεβιζίου: Αποτελέσματα για την εγγραφή στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
clock 13:08 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης των Voucher για τη σχολική περίοδο 2026-2027 στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τη μοριοδότηση και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τους γονείς κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν επιλεγεί για ένταξη στις δομές από 1/9/2026 παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη δομή στην οποία έχουν τοποθετηθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία υπογραφής της απαραίτητης σύμβασης, καθώς και για όλες τις οδηγίες που αφορούν την ομαλή ένταξη των βρεφών, νηπίων και παιδιών στις δομές.

Η επικοινωνία με τις δομές θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγκαίρως, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://malevizi.gov.gr/2026/08/26/anakoinosi-apotelesmaton-vrefonipiakoi-paidikoi-stathmoi-kdap-kdap-mea-malevizioy/

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