Δημήτρης Κόκοτας: "Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή"

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έχει σκορπίσει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών. Ο τραγουδιστής δύο μόλις μέρες πριν υποστεί έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024 είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή Πρωινό Σου Σου.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δηλώσει πως ένιωθε σαν να βρισκόταν και πάλι στην αφετηρία, σαν να ξεκινούσε πάλι από την αρχή.

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή», είχε δηλώσει.

Τι είχε πει για την αποχή του;

«Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μη βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ‘χω βγει, έπρεπε να ‘χω δώσει το παρών και άλλες φορές».

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