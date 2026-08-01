ΤΡΙ.25 Αυγ 2026 23:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: "Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή"

Κόκοτας
clock 09:00 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έχει σκορπίσει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών. Ο τραγουδιστής δύο μόλις μέρες πριν υποστεί έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024 είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή Πρωινό Σου Σου.

Ο  Δημήτρης Κόκοτας είχε δηλώσει πως ένιωθε σαν να βρισκόταν και πάλι στην αφετηρία, σαν να ξεκινούσε πάλι από την αρχή.

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή», είχε δηλώσει.

Τι είχε πει για την αποχή του;

«Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μη βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ‘χω βγει, έπρεπε να ‘χω δώσει το παρών και άλλες φορές».

Διαβάστε επίσης 

Πέθανε η θρυλική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

Ο Μπίλι Ζέιν τoυ «Τιτανικού» έκανε διακοπές στην Ελλάδα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημήτρης Κόκκοτας Θάνατος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis