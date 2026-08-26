Προπονητής ΤΣΣΚΑ : «Θέλουμε να κερδίσουμε τον ΟΦΗ για την τιμή μας – Πιστεύουμε στην ανατροπή» (βίντεο)

Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Χρίστο Γιάνεφ, μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) στη συνέντευξη Τύπου για τη μεγάλη ρεβάνς με τον ΟΦΗ, τονίζοντας πως η ομάδα του θα παλέψει για την ανατροπή του 0-3 και κυρίως για την τιμή της.

«Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και, αν έχουμε και λίγη τύχη, να αποκλείσουμε τον ΟΦΗ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάνεφ παραδέχθηκε ότι το 0-3 του πρώτου αγώνα αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα χαρακτήρισε τη ρεβάνς μια σημαντική ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ: «Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε, το 0-3 είναι ένα κακό αποτέλεσμα και μεγάλη πρόκληση. Όμως είναι και μια ευκαιρία για την ομάδα».

Ο τεχνικός των Βούλγαρων στάθηκε και στις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη φορά οι παίκτες του θα πρέπει να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια.

«Είδαμε προσεκτικά τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες στις οποίες έπρεπε να σκοράρουμε. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να οδηγήσουμε το παιχνίδι στην κατεύθυνση που θέλουμε».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης στην ομάδα του, σημειώνοντας ότι ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να αλλάξει τη νοοτροπία της: «Δεν είμαστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα που έχει χάσει με 0-3. Αυτή είναι μια ευκαιρία να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι».

Κλείνοντας, ο Γιάνεφ τόνισε πως η ΤΣΣΚΑ θέλει πάνω απ’ όλα να πάρει τη νίκη για την περηφάνια και την τιμή της, ενώ ζήτησε από τον κόσμο να πιστέψει στην ομάδα: «Όσο περισσότεροι πιστεύουμε ότι η ΤΣΣΚΑ μπορεί να τα καταφέρει, τόσο περισσότερη ενέργεια και κίνητρο θα δώσουμε στην ομάδα».

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