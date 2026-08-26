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GOSSIP - LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: "Δεν έχω χρόνο να γεράσω"

dolly
clock 12:00 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια. Η θρυλική τραγουδίστια της κάντρι είχε μιλήσει πολλές φορές για το γεγονός ότι θεωρούσε τα γηρατειά κυρίως ζήτημα νοοτροπίας, τονίζοντας ότι είχε πολλά να κάνει.

"Πώς γίνεται να μη φαίνεται ότι μεγαλώνεις;” Και εγώ απαντώ: “Δεν έχω χρόνο να γεράσω”. Δεν έχω χρόνο να κάθομαι και να σκέφτομαι αυτό. Δεν είναι εκεί το μυαλό μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Όταν φτάνεις στην ηλικία μου, αρχίζεις να σκέφτεσαι τι πρέπει να προλάβεις να κάνεις για να κλείσεις τον κύκλο. Να βεβαιωθείς ότι αφήνεις πίσω σου όσα θέλεις να γνωρίζει ο κόσμος από εσένα την ίδια, από το δικό σου στόμα, από τη δική σου καρδιά. Γι’ αυτό σκέφτηκα: “Αυτό το βιβλίο είναι μια καλή ευκαιρία”», είχε τονίσει.

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