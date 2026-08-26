Ένα αβοκάντο την ημέρα κάνει καλό στην καρδιά

Ένα αβοκάντο την ημέρα ίσως είναι μια μικρή διατροφική συνήθεια με οφέλη για την καρδιά. Νέα μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωσή του συνδέεται με μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης.

Το γνωστό «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» ίσως έχει αποκτήσει ανταγωνισμό. Μια νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει ακόμη έναν λόγο για να βάλουμε το αβοκάντο πιο συχνά στη διατροφή μας, καθώς η καθημερινή κατανάλωσή του συνδέθηκε με τη βελτίωση ενός δείκτη που σχετίζεται με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής του Penn State και δημοσιεύθηκε στο «Journal of Clinical Lipidology». Σύμφωνα με τα ευρήματα, η τακτική κατανάλωση αβοκάντο συσχετίστηκε με χαμηλότερη συγκέντρωση σωματιδίων λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) στο αίμα. Και εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: τα σωματίδια LDL δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την LDL χοληστερόλη, την οποία συνήθως αποκαλούμε «κακή» χοληστερόλη.

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Τι σχέση έχει το αβοκάντο με την «κακή» χοληστερόλη;



Για να κυκλοφορήσει η LDL χοληστερόλη στο σώμα, μεταφέρεται μέσα σε συγκεκριμένα σωματίδια λιποπρωτεϊνών. Ο αριθμός αυτών των σωματιδίων μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.

Με απλά λόγια, δύο άνθρωποι μπορεί να εμφανίζουν την ίδια τιμή LDL χοληστερόλης σε μια εξέταση αίματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν και τον ίδιο αριθμό σωματιδίων που τη μεταφέρουν. Η Janhavi Damani, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Penn State και πρώτη συγγραφέας της μελέτης, το εξηγεί με ένα απλό παράδειγμα.







Ας φανταστούμε δύο ανθρώπους με τα ίδια υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης. Ο πρώτος μεταφέρει τη χοληστερόλη του μέσα σε λιγότερα και μεγαλύτερα σωματίδια LDL, ενώ ο δεύτερος σε περισσότερα και μικρότερα. Παρότι μια συνηθισμένη εξέταση LDL χοληστερόλης μπορεί να δώσει παρόμοιο αποτέλεσμα και στους δύο, ο δεύτερος ενδέχεται να διατρέχει μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο λόγω του μεγαλύτερου συνολικού αριθμού σωματιδίων.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα μικρότερα σωματίδια μπορούν να διεισδύσουν ευκολότερα στα τοιχώματα των αρτηριών και να συμβάλουν στη δημιουργία πλάκας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο κίνδυνος που συνδέεται με αυξημένο αριθμό σωματιδίων LDL τείνει να είναι μεγαλύτερος σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία.

Τι συνέβη όταν έτρωγαν ένα αβοκάντο κάθε μέρα



Για τη νέα ανάλυση, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από 786 συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στο «Habitual Diet and Avocado Trial», μια μελέτη διάρκειας έξι μηνών σε ενήλικες ηλικίας 25 ετών και άνω.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

Οι μισοί κλήθηκαν να συνεχίσουν κανονικά τη διατροφή και τη σωματική τους δραστηριότητα, χωρίς κάποια άλλη αλλαγή. Στους υπόλοιπους δόθηκε ένα αβοκάντο την ημέρα, το οποίο έπρεπε να καταναλώνουν διατηρώντας κατά τα άλλα τις συνηθισμένες διατροφικές συνήθειες και τη δραστηριότητά τους.

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Οι ερευνητές συνέκριναν δείγματα αίματος που είχαν ληφθεί στην αρχή και στο τέλος των έξι μηνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην ομάδα που κατανάλωνε καθημερινά αβοκάντο η συγκέντρωση των σωματιδίων LDL μειώθηκε κατά 49 νανομόλια ανά λίτρο.







Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συγκεκριμένη μεταβολή αντιστοιχεί περίπου σε 4% μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Μπορεί το ποσοστό να μην είναι εντυπωσιακό, όμως, όπως επισήμανε η Damani, «είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τα αποτελέσματα, επομένως, δεν σημαίνουν ότι ένα αβοκάντο την ημέρα αποτελεί κάποια «μαγική» λύση για την καρδιά. Δείχνουν, όμως, ότι η ένταξή του σε μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να έχει μια μικρή αλλά θετική επίδραση σε έναν παράγοντα που συνδέεται με την καρδιαγγειακή υγεία. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Avocado Nutrition Center.

Πηγή: queen.gr

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