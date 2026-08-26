Κρήτη - ΟΣΔΕ: Σοβαρά προβλήματα στην πλατφόρμα - Στον "αέρα" η προκαταβολή τον Οκτώβριο

Νέο πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας, προκαλεί η τεράστια καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, η οποία ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση και εξελίσσεται σε πραγματικό εφιάλτη. Η πλατφόρμα παρουσιάζει τεράστια τεχνικά προβλήματα που καθιστούν απαγορευτική την όλη διαδικασία. Ενδεικτικό είναι ότι μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί μόλις 480 αιτήσεις, σε σύνολο 600.000 σε όλη τη χώρα!

Από την άλλη η τροπολογία της ΑΑΔΕ που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τους λογιστές και τους γεωπόνους, που μπορεί να προκαλέσουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, προκαλούν ένα επιπλέον "έμφραγμα" στην υποβολή των δηλώσεων.

Η τεχνική δυσλειτουργία του συστήματος δεν εμποδίζει μόνο τις φετινές αιτήσεις, αλλά καθυστερεί εκ νέου τις απαραίτητες διορθώσεις για τα εκκρεμή υπόλοιπα του 2025, διευρύνοντας το χάσμα ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα. Κινδυνεύουν εγκεκριμένα αγροτικά προγράμματα και ενισχύσεις, υπάρχει καθυστέρηση στον ΕΛΓΑ, καθώς η μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης εμποδίζει τις αποζημιώσεις για ζημιές στην παραγωγή

Ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ Σταύρος Γαβαλάς προειδοποιεί σε όλους τους τόνους, ότι με αυτούς τους ρυθμούς δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν την προκαταβολή οι δικαιούχοι τον Οκτώβριο, χτυπώντας καμπανάκι για τον πρωτογενή τομέα του νησιού.

Οπως είπε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη, η ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την ΑΑΔΕ και την κυβέρνηση. "Δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε των ΚΥΔ να ελέγχουν τα στοιχεία που τους δίνει ο παραγωγός ή το κτηνοτρόφος, είναι δουλειά του κράτους και δεν είναι δυνατόν να απειλείται ένας υπάλληλος ΚΥΔ με πρόστιμο 5.000 ευρώ", είπε ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διεκδίκηση λύσεων στα σοβαρά προβλήματα, συμφωνήθηκε η συγκρότηση κοινής επιτροπής εκπροσώπησης των ΚΥΔ, ενώ αναζητείται διάλογος με την ΑΑΔΕ.

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