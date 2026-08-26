Νικητές διαγωνισμού για τη παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»

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Ο διαγωνισμός μας για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», έληξε!

Οι πέντε τυχεροί που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη παράσταση που θα γίνει τη Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης είναι:

Βασιλεία Καραντώνη Stela Apostolopoyloy Kroysaniotaki Βαρβάρα Λιανδράκη Νίκη Λιοπυράκη Ειρήνη Μιχελάκη

Τις προσκλήσεις θα τις παραλάβετε με την ταυτότητά σας από το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, 30 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης (ώρα έναρξης 9.00 μ.μ.), αναφέροντας ότι πρόκειται για τον διαγωνισμό του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!