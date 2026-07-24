Κερδίστε 5 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, που εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα ετοιμάζει βαλίτσες για μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία. Το έργο που μίλησε απευθείας στην καρδιά των θεατών, ετοιμάζεται να συναντήσει νέους συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας την ίδια συγκίνηση, την ίδια οικειότητα, την ίδια ανάγκη: να κρατάμε –και να μας κρατούν– το χέρι.

Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινής ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό.

Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής –έναν χώρο προσωρινό, σχεδόν μετέωρο– δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία· καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν.



Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν λέγοντας πως είδαν επί σκηνής τη δική τους ζωή.

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα



Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη



Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη



Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021-22), Ελίνα Γιουνανλή (2022-23)



Official Trailer: Jaco and the Magic beans



Video (Στιγμιότυπα παράστασης): LiccoricePizza



Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας



Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη







Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα

Διάρκεια παράστασης: 90’



Ώρα έναρξης: 9.00 μμ



Προπώληση: MORE.COM & ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

Αν θέλετε να είστε ένας από τους πέντε τυχερούς που θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν τη παράσταση που θα γίνει τη Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

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Ο διαγωνισμός λήγει τη Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 14:00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό άρθρο που θα δημοσιευτεί και στη σελίδα μας στο facebook.