Μαζωνάκης: Οι 16χρονοι «Τεκετζήδες» τον αποχαιρετούν με μπουζούκια και το «Ανήκω σε μένα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά. Ανάμεσα σε εκείνους που τον αποχαιρετούν είναι και οι «Τεκετζήδες», μια παρέα 16χρονων μουσικών που έχει μεγαλώσει με τα τραγούδια του.

Οι νεαροί μουσικοί, που έχουν ήδη ξεχωρίσει μέσα από τις εμφανίσεις και τις συνεργασίες τους, θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με ένα βίντεο που έγινε viral στα social media.

Στο βίντεο ερμηνεύουν το «Ανήκω σε μένα», παίζοντας μπουζούκι και μπαγλαμά, ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στη λεζάντα τους γράφουν:

«Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, μουσικός, τραγουδιστής, μα πάνω από όλα ένας καλός άνθρωπος. Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη - Ανήκω σε μένα».

Οι «Τεκετζήδες» που έγιναν viral

Οι «Τεκετζήδες» έχουν γίνει γνωστοί μέσα από τα μουσικά τους βίντεο και τις εμφανίσεις τους, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 16 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στη σκηνή δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων και στον Γιώργο Νταλάρα, ενώ έχουν συμμετάσχει σε μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις, όπως το αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και σε θεατρικές βραδιές και αφιερώματα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις έχουν καταφέρει, σε πολύ μικρή ηλικία, να έρθουν σε επαφή με σημαντικές στιγμές της ελληνικής μουσικής και να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή παρουσία.

Για τα παιδιά, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας δημοφιλής τραγουδιστής. Ήταν ένας καλλιτέχνης που γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια του και τις εμφανίσεις του, σε μια ηλικία που συνήθως οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει πλήρως τα μουσικά τους ακούσματα.

Το δικό τους «Ανήκω σε μένα» έγινε έτσι ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός στον τραγουδιστή, με τη μουσική να γίνεται ο τρόπος τους να εκφράσουν όσα αισθάνονται για την απώλειά του.

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