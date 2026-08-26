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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρπουχτσής στο Ράδιο Κρήτη: Ο Τσίπρας ήταν ένας έντιμος πρωθυπουργός, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς

κώστας καρπουχτσής
clock 14:43 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βολές στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος της χώρας αλλά και την δύσκολη καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαπέλυσε με συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) Κώστας Καρπουχτσής.

Οπως είπε, στις 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπραςθα καταθέσει στη ΔΕΘ ένα πλήρες, κοστολογημένο πρόγραμμα τετραετίας στο οποία θα περιλαμβάνονται μέτρα για τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις που στενάζουν, τόσο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τη βαριά φορολόγηση.

Παράλληλα, ερωτηθείς γιατί οι πολίτες να εμπιστευτούν ξανά τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καρπουχτσής υπογράμμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρά τα όποια λάθη, ήταν ένας έντιμος πρωθυπουργός και διηύθυνε μία έντιμη κυβέρνηση.

"Αυτό δε μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, σε αντίθεση με τη σημερινή κυβέρνηση", κατέληξε.

Ακούστε τη συνέντευξη του Κώστα Καρπουχτσή:

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