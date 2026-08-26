Στα όριά τους οι Δήμοι - Δεν μπορούν να κλείσουν προϋπολογισμούς

Σε δεινή κατάσταση έχουν περιέλθει οι Δήμοι λόγω των βαρύτατων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους. Το αίτημα το οποίο διατυπώνεται προς την κυβέρνηση είναι η έκτακτη ενίσχυση με τρεις επιπλέον δόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων καθώς τα οικονομικά των Δήμων βρίσκονται σε οριακή κατάσταση και ειδικά στους Δήμους της ενδοχώρας όπου η κατάσταση είναι αφόρητα ασφυκτική και αδιέξοδη.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς ωστόσο μεγάλες ελπίδες από τους αυτοδιοικητικούς καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διαφανεί ότι οι Δήμοι εντάσσονται σε κάποιο από τα πακέτα - στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν. Ωστόσο η κατάσταση στους Δήμους συνεχώς επιδεινώνεται καθώς αφού υπάρχουν οξύτατα προβλήματα στην κάλυψη των μισθοδοτικών και των λειτουργικών δαπανών ενώ την ίδια ώρα το ενεργειακό κόστος εκτινάσσει στα ύψη τα έξοδα.

Οι Δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στην καθημερινότητα των δημοτών και τα προβλήματα που αιφνιδιαστικά ανακύπτουν ενώ την ίδια ώρα η λήξη της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελεί άλλο ένα βαρύ πλήγμα διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία να ενισχύσουν τη λειτουργία των Δήμων.

Μάλιστα αυτό το οποίο εξηγούν οι Δήμαρχοι είναι ότι η κυβέρνηση δεν φρόντισε να τους εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά για τους περιφερειακούς Δήμους της ενδοχώρας που έχουν διευρυμένα γεωγραφικά όρια και οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων και της οδοποιίας όπως αντίστοιχα και για τη συντήρηση των δικτύων της ύδρευσης και της άρδευσης.

Η οικονομική σταθερότητα των Δήμων όπως υποστηρίζουν οι αυτοδιοικητικοί είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςκαι αν δεν εξασφαλιστεί η οικονομική τους βιωσιμότητα, τότε θα είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Από τα 15 στο μεροκάματο - "Καλπάζει" η ανήλικη εργασία