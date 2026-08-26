Παπαπροδρόμου στο Ράδιο Κρήτη για απάτες: Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα με κανέναν

Καθημερινότητα είναι οι απάτες στην Κρήτη τηλεφωνικές ή διαδικτυακές, οι οποίες κοστίζουν ακριβά στους πολίτες, τόσο σε ψυχική οδύνη όσο και σε χρήμα.

Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ηλεκτρονικές απάτες και οι διαρροές προσωπικών δεδομένων αυξάνονται διαρκώς, και ο πολίτης νιώθει ανυπεράσπιστος. Πρόσφατο παράδειγμα η οργανωμένη επιχείρηση κυβερνοεγκλήματος σε βάρος της Περιφέρειας Κρήτης, όταν χάκερ χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, αφαιρώντας το ποσό των 150.000 ευρώ.

Για το σοβαρό θέμα, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από πλευράς πολιτείας, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη, ο πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Γιώργος Παπαπροδρόμου, δίνοντας παράλληλα πρακτικές συμβουλές προς τους πολίτες.

Οπως είπε, ειδικά τώρα με την Τεχνητή Νοημοσύνη τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι ακόμα πιο αυξημένα και να μην εμπιστευόμαστε εύκολα sms ή e-mails που μας ζητούν να δώσουμε προσωπικά μας δεδομένα.

Ακούστε τη συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε ρυθμούς 3ης Σεπτέμβρη το Ηράκλειο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ

Ηράκλειο: Έχασε τη ζωή του πηγαίνοντας στο μεροκάματο ο άτυχος Σάββας...

Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του!



