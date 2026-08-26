Ροδόπη: Μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του – Τον είχε καταγγείλει και στο Ηράκλειο

Πενηντατριάχρονος σκότωσε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το έγκλημα , σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνέβη το μεσημέρι στον οικισμό Διαλαμπή, όπου το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, διέμενε μαζί με τα τρία παιδιά του- δύο ενήλικα κι ένα 16χρονο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία, με τις αρχές να μεταβαίνουν στο σπίτι και να εντοπίζουν τη γυναίκα νεκρή.

Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε πετρέλαιο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Τον είχε καταγγείλει και στο Ηράκλειο

Ο άνδρας φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της Αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

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