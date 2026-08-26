Της έδωσε το αυτοκίνητο και του το επέστρεψε με... 3.400 φιλιά! - Ποιός πλήρωσε το πρόστιμο;

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Αν νομίζατε ότι η δική σας σχέση έχει «θεματάκια», σκεφτείτε τον Aditya Sikarwar από την Ινδία. Ο νεαρός κατάφερε μέσα σε 24 ώρες να γίνει ο απόλυτος viral εραστής του Instagram και, ταυτόχρονα, ο πιο κουρασμένος καθαριστής αυτοκινήτων στην ιστορία της Μάντια Πραντές.

Το κραγιόν της... αμαρτίας

Όλα ξεκίνησαν από μια κρίση δημιουργικότητας της αγαπημένης του. Θέλοντας να ακολουθήσει μια νέα τάση των social media (και να μαζέψει μερικά likes παραπάνω), η κοπέλα αποφάσισε να μετατρέψει το λευκό Maruti Suzuki Swift του φίλου της σε... καμβά αγάπης.

Μετά από 4 ώρες σκληρής δουλειάς και προφανώς αφού κατέστρεψε τα αποθέματα κραγιόν της περιοχής, το αυτοκίνητο καλύφθηκε με 3.400 κόκκινα φιλιά.

Το βίντεο ανέβηκε, το ίντερνετ «έλιωσε» και οι προβολές ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια σε χρόνο μηδέν.

Μαζί με τους followers, όμως, έκανε follow και η Τροχαία - "Αγάπη μου, μας γράφουν"

Οι αστυνομικοί της Γκαλιόρ, που προφανώς δεν εκτιμούν τη μοντέρνα τέχνη, ζούμαραν στην πινακίδα του viral βίντεο και στις 24 Αυγούστου έκαναν «μπλόκο» στο ρομάντζο.

Το όχημα κατασχέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.Ο λογαριασμός για το «φλογερό» design; Ένα τσουχτερό πρόστιμο 5.500 ρουπιών (περίπου 60 ευρώ) για παράνομη αλλαγή χρώματος, επικίνδυνη οδήγηση και φιμέ τζάμια. Γιατί, καλά τα φιλιά, αλλά η ορατότητα στον δρόμο έχει άλλη χάρη.

Από το «σ' αγαπώ» στο... «τρίβε!»

Η πραγματική τιμωρία, ωστόσο, δεν ήταν το πρόστιμο. Σε μια κίνηση απόλυτου τρολαρίσματος, οι αστυνομικοί παρέδωσαν στον Aditya έναν κουβά, ένα σφουγγάρι και καθαριστικό.

Ο νεαρός αναγκάστηκε να περάσει τις επόμενες ώρες τρίβοντας ένα προς ένα και τα 3.400 φιλιά της αγαπημένης του στην αυλή του τμήματος, υπό το βλέμμα των οργάνων της τάξης.

Φήμες λένε ότι μετά το 500ό φιλί, η αγάπη είχε ήδη αρχίσει να ξεθωριάζει.

Το μάθημα της ημέρας; Τα φιλιά είναι ωραία, αλλά αν είναι να δώσεις 3.400, προτίμησε το μάγουλο και όχι το καπό!

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