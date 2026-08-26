Μας κλέβουν αν ξέρουν το IBAN μας; - Όλη η αλήθεια που πρέπει να ξέρεις!

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Στις καθημερινές μας συναλλαγές, είτε πρόκειται για την είσπραξη του μισθού, την πώληση ενός αντικειμένου σε μια ηλεκτρονική αγγελία, είτε για μια απλή μεταφορά χρημάτων μεταξύ φίλων, η κοινοποίηση του IBAN είναι απαραίτητη.

Ωστόσο, ένα εύλογο ερώτημα βασανίζει πολλούς χρήστες του e-banking: «Μπορεί κάποιος να αδειάσει τον λογαριασμό μου αν γνωρίζει μόνο το IBAN μου;»

Η σύντομη και κατηγορηματική απάντηση είναι όχι. Η γνώση του IBAN από μόνη της δεν αρκεί για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στα χρήματά σας.

Ας δούμε αναλυτικά γιατί συμβαίνει αυτό και τι πρέπει πραγματικά να προσέχετε.

Τι είναι το IBAN και πώς λειτουργεί;

Το IBAN (International Bank Account Number) είναι ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού. Στην πραγματικότητα, λειτουργεί ακριβώς όπως η ταχυδρομική διεύθυνση του σπιτιού σας ή ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου.Όπως κάποιος χρειάζεται τη διεύθυνσή σας για να σας στείλει ένα γράμμα ή ένα δέμα, έτσι χρειάζεται και το IBAN σας για να σας στείλει χρήματα.

Το ότι κάποιος γνωρίζει πού μένετε, δεν σημαίνει ότι έχει και το κλειδί της εξώπορτας για να μπει μέσα και να κλέψει. Με τον ίδιο τρόπο, η γνώση του IBAN επιτρέπει μόνο τις καταθέσεις προς εσάς, όχι τις αναλήψεις από εσάς.

Ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι (και πώς εξουδετερώνονται);

Αν ένας κακόβουλος χρήστης αποκτήσει το IBAN και το ονοματεπώνυμό σας, οι ενέργειες που μπορεί να επιχειρήσει είναι εξαιρετικά περιορισμένες:

1. Απόπειρα ενεργοποίησης πάγιας εντολής (Direct Debit)Στο παρελθόν, σε ορισμένες χώρες, αν κάποιος γνώριζε το IBAN σας, μπορούσε θεωρητικά να δηλώσει μια πάγια εντολή για την πληρωμή μιας υπηρεσίας (π.χ. λογαριασμό τηλεφωνίας).

Σήμερα, το αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο (SEPA) και οι δικλίδες ασφαλείας των τραπεζών απαιτούν ρητή έγκριση (Strong Customer Authentication) από τον κάτοχο του λογαριασμού (μέσω e-banking, SMS ή Push Notification) για να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε χρέωση.

Ακόμα όμως και στην απίθανη περίπτωση που γίνει μια αυθαίρετη χρέωση, έχετε το δικαίωμα να την αμφισβητήσετε εντός 8 εβδομάδων και η τράπεζα υποχρεούται να σας επιστρέψει τα χρήματα αμέσως.

2. Στοχευμένες επιθέσεις Phishing (Ηλεκτρονικό «Ψάρεμα»)

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι το τι μπορεί να κάνει ο απατεώνας με το IBAN, αλλά το πώς θα το χρησιμοποιήσει για να σας παραπλανήσει. Γνωρίζοντας το IBAN σας, μπορεί να σας στείλει ένα πολύ πειστικό SMS (Smishing) ή Email, παριστάνοντας την τράπεζά σας: «Αγαπητέ πελάτη, παρατηρήθηκε ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας (το IBAN σας). Πατήστε εδώ για να τον ξεκλειδώσετε».

Εδώ ο στόχος είναι να σας τρομάξουν, ώστε εσείς οι ίδιοι να τους δώσετε τους κωδικούς σας.

Τα «κλειδιά» που δεν πρέπει να δώσετε ΠΟΤΕ

Για να καταφέρει κάποιος να αφαιρέσει χρήματα από τον λογαριασμό σας, χρειάζεται πρόσβαση στα ψηφιακά κανάλια έγκρισης.

Η τράπεζά σας είναι ασφαλής, αρκεί να κρατάτε μυστικά τα εξής:

Κωδικοί e-banking: Το Username και το Password σας.

Στοιχεία Κάρτας: Τον 16ψήφιο αριθμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης και, κυρίως, το 3ψήφιο CVV στο πίσω μέρος.

Κωδικοί OTP (One-Time Password): Τους προσωρινούς κωδικούς που έρχονται με SMS στο κινητό σας για την έγκριση μιας συναλλαγής.

Ποτέ μην πατάτε «Έγκριση» (Approve) σε ειδοποιήσεις της τραπεζικής εφαρμογής στο κινητό σας, αν δεν έχετε ξεκινήσει εσείς τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η κοινοποίηση του IBAN για εμπορικούς ή προσωπικούς λόγους είναι μια απόλυτα ασφαλής διαδικασία. Δεν χρειάζεται να νιώθετε ανασφάλεια όταν το δίνετε σε έναν αγοραστή ή έναν συνεργάτη.

Για να έχετε το κεφάλι σας 100% ήσυχο, ακολουθήστε τρεις απλές πρακτικές:

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις (Push Notifications): Ρυθμίστε την εφαρμογή της τράπεζάς σας ώστε να σας στέλνει δωρεάν ειδοποίηση στο κινητό για κάθε κίνηση (εισερχόμενη ή εξερχόμενη) του λογαριασμού σας.

Μην ακολουθείτε συνδέσμους (links): Αν λάβετε SMS ή email που σας ζητάει να συνδεθείτε στην τράπεζα, μην πατήσετε ποτέ το link.

Πληκτρολογείτε πάντα μόνοι σας την επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας ή χρησιμοποιείτε την επίσημη εφαρμογή.

Ελέγχετε τις κινήσεις σας: Μια γρήγορη ματιά στο e-banking 1-2 φορές την εβδομάδα εξασφαλίζει ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας.

Το IBAN είναι απλά η «πόρτα» για να σας επισκεφτούν χρήματα· τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου τα κρατάτε πάντα εσείς!

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