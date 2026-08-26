Συναγερμός στα Χανιά: Εξαφανίστηκε 45χρονη – Ενεργοποιήθηκε Silver Alert

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές και την κοινωνική υπηρεσία «Γραμμή Ζωής» μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Magdalena-Barbara Kryjom στα Χανιά.

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν μυστηριωδώς το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου από την κατοικία της στην περιοχή Κάτω Δαράτσο, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των οικείων της.

Καθώς οι μέρες περνούσαν χωρίς κανένα σημείο ζωής, η οικογένειά της ενημέρωσε επίσημα τις αρχές. Μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός "Silver Alert", με τη ρητή προειδοποίηση ότι η ζωή της 45χρονης ενδέχεται να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Τα στοιχεία της εμφάνισής της και τι φορούσε

Οι αρχές και οι εθελοντές που συμμετέχουν στις έρευνες ζητούν την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

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Η Magdalena-Barbara Kryjom έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ύψος 1,75 μέτρα, κανονικό βάρος, γαλαζοπράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους, τα οποία συνήθως μαζεύει ψηλά.

Φέρει μεγάλα, εμφανή μωβ-κόκκινα σημάδια στο κάτω χείλος, στο πηγούνι, καθώς και στα χέρια και τα πόδια της.

Κατά την εξαφάνισή της φορούσε μαύρο αμάνικο μπλουζάκι, γκρι παντελόνι φόρμας και σανδάλια. Μαζί της κρατούσε δύο με τρεις ταξιδιωτικούς σάκους, χρώματος μπλε και μαύρου.

Έκκληση για πληροφορίες

Η κινητοποίηση για τον εντοπισμό της είναι καθολική. Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει το παραμικρό, είδε τη γυναίκα ή παρατήρησε κάτι ύποπτο που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες, να επικοινωνήσει άμεσα με την υπηρεσία Γραμμή Ζωής στην Εθνική Γραμμή SOS 1065, η οποία δέχεται κλήσεις όλο το 24ωρο.

Κάθε πληροφορία, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τη σωτηρία της.

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