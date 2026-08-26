Τρόμος στα Χανιά: Ύποπτο βανάκι παραμονεύει γυναίκες μέσα στο σκοτάδι - "Χτενίζει" την περιοχή η αστυνομία

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές των Χανίων μετά από επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για «ύποπτο» λευκό βανάκι, ο οδηγός του οποίου φαίνεται να παρακολουθεί και να προσεγγίζει γυναίκες και ανήλικα κορίτσια κατά τις νυχτερινές ώρες στην περιοχή του Κουμπελή.

Το πιο πρόσφατο και άκρως ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 23:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έντρομοι πολίτες κάλεσαν το 100 αναφέροντας ότι ο οδηγός ενός βαν όχι μόνο παρακολουθούσε μια ανήλικη κοπέλα, αλλά στη συνέχεια - όπως αναφέρει το zarpanews -στάθμευσε το όχημα και την ακολούθησε με τα πόδια στην οδό Σειμένη, λίγο μετά το Μουσικό Σχολείο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δικυκλιστές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, οι οποίοι «χτένισαν» την ευρύτερη περιοχή χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τον ύποπτο άνδρα ή το όχημα.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Η ανησυχία των κατοίκων εντείνεται, καθώς, το χθεσινό συμβάν δεν είναι μεμονωμένο. Μόλις λίγες ημέρες πριν, μια ακόμη γυναίκα είχε πέσει θύμα της ίδιας ακριβώς μεθοδολογίας στην ίδια περιοχή, με τον οδηγό του βαν να την ακολουθεί επίμονα μέσα στο σκοτάδι.

Η ίδια είχε επίσης επικοινωνήσει με τις αρχές καταγγέλλοντας το γεγονός.

Οδηγός επιβίωσης - Τι να κάνετε αν νιώσετε ότι σας ακολουθούν

Η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε τέτοιες ακραίες στιγμές. Οι ειδικοί ασφαλείας προτείνουν συγκεκριμένα βήματα αν αντιληφθείτε ύποπτη συμπεριφορά:

Καλέστε αμέσως το 100 - Μην καθυστερείτε τηλεφωνώντας σε φίλους. Η Αστυνομία χρειάζεται άμεση ενημέρωση.

Μην κατευθύνεστε προς το σπίτι σας: Αποφύγετε να αποκαλύψετε στον δράστη πού μένετε.

Αναζητήστε φωτεινά σημεία με κόσμο: Κατευθυνθείτε προς ένα ανοιχτό κατάστημα, ένα βενζινάδικο ή μια κεντρική πλατεία.

Κάντε αισθητή την παρουσία σας: Αν ο ύποπτος σας πλησιάσει, φωνάξτε δυνατά «Φωτιά!» ή «Αστυνομία!» για να αποσπάσετε την προσοχή των γύρω σας.

Αξιοποιήστε την τεχνολογία: Ενεργοποιήστε τη «Ζωντανή Τοποθεσία» (Live Location) στο Viber ή το WhatsApp με ένα κοντινό σας πρόσωπο ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Panic Button.

Οι έρευνες των αρχών στα Χανιά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις περιπολίες στην περιοχή του Κουμπελή να εντείνονται προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο οδηγός του οχήματος πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρότερο περιστατικό.

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