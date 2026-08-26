Ηράκλειο: Προχωρά η κοινωνική πολυδομή της Αγίας Αικατερίνης – Πρόταση χρηματοδότησης 3,28 εκατ. €





Ένα καθοριστικό βήμα για την κατασκευή της σημαντικής κοινωνικής πολυδομής, του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η) Αγίας Αικατερίνης έγινε την Τετάρτη 26/8. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης του έργου, προϋπολογισμού 3.280.239,05 ευρώ στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 - 2027 της Περιφέρειας Κρήτης και αμέσως μετά τη συνεδρίαση, η πρόταση υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση.



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην τοποθέτησή του, εξέφρασε την χαρά και την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής για αυτή την κατάληξη, αναφέρθηκε στη μεθοδική δουλειά που οδήγησε στην ωρίμανση της πρότασης αλλά και στη σημαντική συνεισφορά του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή: «Εκφράζουμε τη χαρά μας γιατί φτάνουμε στο σημείο να υποβάλλουμε την πρόταση για ένα πολύ σημαντικό έργο για τις Κοινωνικές Δομές που είναι η κοινωνική πολυδομή, το ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η της Αγίας Αικατερίνης. Δομή που ήταν και επιδίωξη του Μηνά Μαυροειδή, ήταν ο επισπεύδων του έργου για πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι είχε γίνει παραχώρηση του ακινήτου, έγινε αγώνας δρόμου ώστε να μη λήξει η σχετική πενταετής προθεσμία της παραχώρησης και τα καταφέραμε. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια ακόμα και μέσα στον Αύγουστο και φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε πλέον να υποβάλλουμε την πρόταση για το σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 3.280.000 ευρώ με τον ΦΠΑ, στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 - 2027 της Περιφέρειας Κρήτης».



Υπενθυμίζεται ότι το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση συγκροτήματος σε οικόπεδο 2.431,35 τ.μ. στις οδούς Φιλολάου και Ν. Σκουφά, για τις υπηρεσίες του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η., του Κ.Η.Φ.Η., του Δημοτικού Ιατρείου και για Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, με όλους τους απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται επίσης ο Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων επιφάνειας 50,84 τ.μ., η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με κατασκευή υπαίθριων διαδρομών και χώρων συγκέντρωσης και δραστηριοτήτων, φυτεύσεις και διαμορφώσεις πρασίνου, καθώς και η δημιουργία συνολικά 18 θέσεων στάθμευσης, ενώ ο σχεδιασμός εξασφαλίζει προσβασιμότητα για ΑμεΑ και βιοκλιματική λειτουργία.



Το Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) θα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Αγίας Αικατερίνης, ανεξάρτητα από ηλικία, υγεία, θρησκεία και εθνικότητα, καθώς και σε όσους αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις, όπου απαιτείται άμεσα κοινωνική παρέμβαση ή μέριμνα για παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

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