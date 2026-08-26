Τα τζάκετ των 80s επιστρέφουν το φθινόπωρο 2026 – Η μόδα της δεκαετίας ξαναγίνεται trend

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Η αισθητική των 80s επιστρέφει δυναμικά το φθινόπωρο του 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα χαρακτηριστικά τζάκετ της εποχής. Έντονοι ώμοι, στενή μέση, oversized γραμμές και εντυπωσιακά μοτίβα επαναφέρουν το power dressing, που συνδέθηκε με τη γυναικεία δυναμικότητα και ανεξαρτησία.

Από το pinstripe blazer και το oversized λευκό σακάκι μέχρι τα καρό, τα δερμάτινα και τα cropped σχέδια, οι τάσεις της δεκαετίας επιστρέφουν ανανεωμένες.

Στυλιστικά είδωλα όπως η Madonna, η Julia Roberts, η Cindy Crawford, η Cher, η Lady Diana, η Whitney Houston και η Cyndi Lauper είχαν ήδη αναδείξει τα συγκεκριμένα κομμάτια, τα οποία σήμερα εμπνέουν ξανά τις συλλογές της μόδας.

Το μήνυμα για τη νέα σεζόν είναι ξεκάθαρο: τα iconic τζάκετ των 80s επιστρέφουν και γίνονται ξανά πρωταγωνιστές στις εμφανίσεις.

Αυτά είναι τα τζάκετ που επιστρέφουν από τα 80s.

#1 Σακάκι με printed πέτα

Το κλασικό σακάκι σίγουρα δεν ήταν ποτέ το στυλ της Madonna. Η σούπερ σταρ όμως για το ντεμπούτο της στην ταινία Desperately Seeking Susan, φόρεσε ένα σακάκι με πέτα με σχέδια και γέννησε μια τάση που ακόμα εμπνέει.

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©McQueen

#2 Pinstriped Blazer

Μια από τις πιο πιστές φαν του pinstriped blazer ήταν η Julia Roberts στα τέλη της δεκαετίας των 80s, που φορούσε αυτό το στυλ και στο κόκκινο χαλί.

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©Givenchy

#3 Σακάκι με ζώνη

Η Cindy Crawford σε μια φωτογράφιση του 1986 για τον Perry Ellis, έδειχνε εκθαμβωτική με ένα σταυρωτό σακάκι με μια ζώνη δεμένη στη μέση και γόβες με μυτερή μύτη και κάλτσες. Μια λεπτομέρεια που έδωσε μια νότα σε μια κλασική εμφάνιση.

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©Balmain

#4 Λευκό oversized blazer

Η Cher, μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής, είχε ένα αγαπημένο κλασικό της δεκαετίας του ’80, το oversized λευκό blazer. Απαραίτητο στοιχεία, τα σηκωμένα μανίκια.

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©Η&Μ

#5 Καρό σακάκι

Η Lady D λάτρεψε το καρό μοτίβο, το οποίο προτιμούσε σε αποχρώσεις του κίτρινου, του ανοιχτού μπλε, του κόκκινου και του καμένου καφέ.

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©Zara

#6 Δερμάτινο σακάκι

Μία από τις χαρακτηριστικές ροκ εμφανίσεις της Whitney Huston ήταν με δερμάτινο σακάκι, το οποίο φόρεσε στη σκηνή στο Λονδίνο, σε συνδυασμό με ένα μίνι φόρεμα, ημιδιαφανές καλσόν και παπούτσια με λαμπερά λουράκια στον αστράγαλο.

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©Gucci

#7 Κοντό σακάκι

Η δεκαετία του ’80 αγαπούσε τα extreme και τα cropped στυλ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή. Η Cyndi Lauper προτιμούσε τα βελούδινα μπολερό με animal prints, ενώ η Olivia Newton John, για να γιορτάσει τα American Music Awards του 1989, επέλεξε ένα cropped κεντημένο σακάκι.

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Cropped σακάκι, Magda Butrym.

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