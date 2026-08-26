Τουρκία: Χάρτη των "τουρκικών" θαλάσσιων πάρκων δημοσίευσε το Anadolu

Χάρτη από τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πριν από δέκα ημέρες η Άγκυρα με υπογραφή Ερντογάν δημοσίευσε το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σημειώνοντας ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδεται «στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Image

Αναλυτικά, στο κείμενο που συνοδεύει τον χάρτη σε ανάρτηση στο Χ αναφέρεται: «Με Προεδρική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Fethiye-Kaş, έκτασης 2.170.603 εκταρίων, και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου, έκτασης 174.214 εκταρίων, τέθηκαν υπό καθεστώς προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ως τα πρώτα εθνικά θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας θεσπίστηκαν τα Πάρκα Fethiye-Kaş και Βορείου Αιγαίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρώτα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακηρύχθηκαν στην Τουρκία αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα που αποδίδεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά της ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Τα προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου ορίζουν τη δημιουργία πάρκων σε δύο σημεία:

Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, πέραν της τουρκικής αιγιαλίτιδας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων.

Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου.

Ο αποκλεισμός της περιοχής γύρω από το Καστελλόριζο και η χωροθέτηση «προστατευόμενης ζώνης» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης αποτελούν την απάντηση της Τουρκίας στα θαλάσσια πάρκα που είχε κηρύξει η Ελλάδα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο στις 21 Ιουλίου 2025.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών το οποίο με ανακοίνωση ξεκαθάρισε ότι η ανακήρυξη τουρκικών «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε σε συνέντευξή του στο Open για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η ελληνική κυβέρνηση -και εγώ ο ίδιος- έχουμε ήδη μεταφέρει, με επίσημο τρόπο, σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές, από την προηγούμενη εβδομάδα, τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Ανησυχία για αγέλες αδέσποτων – Παρέμβαση Δήμου μετά από καταγγελίες