Δήμος Μαλεβιζίου: Υπογραφή συμβάσεων για 37 εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων

Τις συμβάσεις τους για τη νέα σχολική χρονιά υπέγραψαν 37 εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, ενισχύοντας σημαντικά το προσωπικό που θα φροντίσει για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο αριθμός των εργαζομένων είναι αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, το σύνολο του προσωπικού καθαριότητας θα απασχολείται με πλήρες ωράριο, αναγνωρίζοντας στην πράξη τη σημαντική συμβολή του στη δημιουργία ασφαλών, καθαρών και κατάλληλων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Image

Κατά την υπογραφή των συμβάσεων, όπου το «παρών» έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας Μαρίνα Βογιατζή και Οικονομικών Βαγγέλης Παρασύρης, ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας ευχαρίστησε το νέο προσωπικό για την επιλογή του να συμμετάσχει στην κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία, αλλά και για την πολύτιμη δουλειά που προσφέρει κάθε χρόνο.

«Η καθαριότητα των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολικό περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους 37 εργαζόμενους και εργαζόμενες για την παρουσία και την προσφορά τους. Η δουλειά που κάνουν καθημερινά είναι ιδιαίτερα σημαντική και αξίζει την έμπρακτη στήριξή μας. Γι’ αυτό και επιλέξαμε όλες οι προσλήψεις να γίνουν με πλήρες ωράριο», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας, μη παραλείποντας να ευχαριστήσει και τις υπηρεσίες του Δήμου για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, ώστε το προσωπικό καθαριότητας να βρίσκεται στα σχολεία πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Διαβάστε επίσης

"Καμπανάκι" για την κρητική αμπελουργία – «Χάθηκε» το 70% της παραγωγής στο Ηράκλειο

Σε ρυθμούς 3ης Σεπτέμβρη το Ηράκλειο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ