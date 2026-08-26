Εγκρίθηκαν συμπληρωματικές μελέτες ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον Νότιο Οδικό Άξονα Ρεθύμνου από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα για τα οδικά τμήματα εντός της Π.Ε. Ρεθύμνου, τμήμα «Ροδάκινο - Σελλιά - Λευκόγεια - Ακούμια - Αγία Γαλήνη».

Οι μελέτες, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, αφορούν το υπολειπόμενο προς μελέτη οδικό δίκτυο, καθώς και το παράλληλο και κάθετο υποστηρικτικό τοπικό οδικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού σχεδιασμού του έργου.

Ο Νότιος Οδικός Άξονας και το υποστηρικτικό τοπικό οδικό δίκτυο αποτελούν ένα ενιαίο και συνεκτικό σύστημα μεταφορικής εξυπηρέτησης της ευρύτερης περιοχής. Τα επιμέρους τμήματα αλληλοεπηρεάζονται και συνλειτουργούν, γεγονός που καθιστά, όπως επισημαίνει η κ. Λιονή, απαραίτητη την ολοκλήρωση του συνόλου του σχεδιασμού, προκειμένου το έργο να αποκτήσει την απαιτούμενη λειτουργικότητα και να ωριμάσει συνολικά για την επόμενη φάση υλοποίησής του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ολοκλήρωση των Τεχνικών Μελετών σε στάδιο Οριστικής Μελέτης για τα υπολειπόμενα τμήματα, καθώς και η εκπόνηση της αντίστοιχης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου. Παράλληλα, προβλέπονται οι απαιτούμενες μελέτες του υποστηρικτικού δικτύου στις εισόδους και εξόδους της υπό μελέτη σήραγγας. Οι παραπάνω εργασίες εντάσσονται στο συμβατικό αντικείμενο της εν ενεργεία σύμβασης μελέτης και ο 6ος Συγκριτικός Πίνακας αφορά ειδικότερα το υπολειπόμενο προς μελέτη οδικό δίκτυο στην περιοχή Ροδάκινο - Αγία Γαλήνη, συμπεριλαμβανομένου του παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου.

Από πλευράς της Περιφέρειας Κρήτης, επισημαίνεται πως η έγκριση των συμπληρωματικών μελετών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την ωρίμανση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη νότια Κρήτη, με ιδιαίτερη σημασία για την οδική ασφάλεια, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη σύνδεση των οικισμών και των παραγωγικών και τουριστικών περιοχών της νότιας πλευράς του Ρεθύμνου.

Η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή, δήλωσε: «Η έγκριση των συμπληρωματικών μελετών, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Νότιου Οδικού Άξονα στην Π.Ε. Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Ο κύριος οδικός άξονας και το υποστηρικτικό τοπικό δίκτυο πρέπει να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύστημα. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την πλήρη ωρίμανση του έργου και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση. Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνεχίζουν με συνέπεια να διεκδικούν και να προωθούν τις αναγκαίες υποδομές για τη νότια πλευρά του νομού».

Όπως αναφέρει επίσης η κ. Λιονή: «Στόχος μας είναι ένα ασφαλέστερο, σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο, που θα βελτιώσει ουσιαστικά τις μετακινήσεις των κατοίκων, θα ενισχύσει την προσβασιμότητα και θα συμβάλει στην αναπτυξιακή προοπτική της νότιας Κρήτης. Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι προχωρούμε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση».

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