Ηράκλειο: Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για την δομή μεταναστών στους Αθανάτους

Πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το σχεδιασμό Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στην περιοχή Αθανάτων και ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμα τετελεσμένα, ζητάει με νέα επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης.

Σε συνέχεια αντίστοιχης παρέμβασης τον περασμένο Μάρτιο, ο κ. Καρκανάκης επαναφέρει το ζήτημα μεταφέροντας την έντονη ανησυχία κατοίκων και επιχειρηματιών για τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα, που προκαλεί η σχεδιαζόμενη δομή στην περιοχή, μετά τη δωρεάν παραχώρηση για τρεις μήνες χρήσης ακινήτου από τοπική εταιρεία, ως μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της σύναψης οριστικής σύμβασης μίσθωσης.

Αναλυτικά ο κ. Καρκανάκης αναφέρει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου επανέρχεται στο ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της σχεδιαζόμενης δημιουργίας Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων – Αθανάτων, σε συνέχεια της από 23/03/2026 επιστολής μας, με την οποία είχαμε εγκαίρως εκφράσει τον έντονο προβληματισμό της επιχειρηματικής κοινότητας και είχαμε ζητήσει επίσημη ενημέρωση, θεσμική συμμετοχή των τοπικών φορέων και ουσιαστική διαβούλευση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης. Με την επιστολή εκείνη είχαμε επισημάνει ότι η ενδεχόμενη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής σε περιοχή με έντονη επιχειρηματική και βιοτεχνική δραστηριότητα, σε άμεση γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές και με ήδη σημαντικές πιέσεις στις υφιστάμενες υποδομές, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ασφάλεια και στην κοινωνική συνοχή.

Έκτοτε, ωστόσο, οι εξελίξεις έχουν προχωρήσει σε ένα πιο συγκεκριμένο στάδιο. Με την υπ’ αριθ. 144086/03.08.2026 απόφασή σας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4921/05.08.2026, έγινε αποδεκτή η δωρεάν παραχώρηση χρήσης προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ακινήτου της εταιρείας «Γ. Ε. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί του 10ου χλμ. της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, στη θέση «Λιναρίδι» της περιοχής «Αθανάτων». Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στην ίδια απόφαση αναφέρεται ρητά πως η παραχώρηση πραγματοποιείται ως μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της σύναψης οριστικής σύμβασης μίσθωσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής δομής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο ακίνητο. Κατά συνέπεια, ένα ζήτημα το οποίο τον περασμένο Μάρτιο βρισκόταν ακόμη σε επίπεδο πληροφοριών και σχεδιασμού, έχει πλέον εισέλθει σε ουσιαστική διαδικασία υλοποίησης.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον προβληματισμό μας, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει η ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για μια απόφαση με τόσο σημαντικές τοπικές επιπτώσεις. Παράλληλα, το Επιμελητήριο έχει γίνει αποδέκτης έντονων ανησυχιών από κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής, όπου θέτουν μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων τα οποία, κατά την άποψή μας, δεν μπορούν να παραμείνουν αναπάντητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν:

• την ασφαλή και επαρκή οδική και συγκοινωνιακή πρόσβαση στο ακίνητο,

• την πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση στον άξονα Ηρακλείου – Μοιρών,

• την ασφάλεια εργαζομένων, επαγγελματιών, πελατών και οχημάτων των επιχειρήσεων της περιοχής,

• την επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών,

• την αποχέτευση και τη διαχείριση των σχετικών δικτύων,

• καθώς και ζητήματα πλημμυρικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας, τα οποία συνδέονται με τη γειτνίαση του ακινήτου με τον Ξηροπόταμο.

Πρόκειται για ζητήματα αμιγώς λειτουργικά, τεχνικά και αναπτυξιακά, τα οποία συνδέονται άμεσα με την καθημερινή δραστηριότητα ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων και εργαζομένων στον ευρύτερο παραγωγικό άξονα Ηρακλείου – Μοιρών. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει εξαρχής καταστήσει σαφές ότι αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του μεταναστευτικού ζητήματος και την ανάγκη εξεύρεσης οργανωμένων, θεσμικών και ανθρωπιστικά επαρκών λύσεων. Η θέση μας δεν αφορά την αδιαμφισβήτητη ανάγκη διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, αλλά τη συγκεκριμένη επιλογή χωροθέτησης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή προωθείται.

Δεν θεωρούμε ότι αποφάσεις με τόσο σημαντικές επιπτώσεις για μία ήδη ανεπτυγμένη επιχειρηματικά περιοχή μπορούν να προχωρούν χωρίς προηγούμενη τεκμηρίωση, πλήρη ενημέρωση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών της εκπροσώπων. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε:

1. Να μας παράσχετε άμεσα πλήρη και επίσημη ενημέρωση για τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης δομής, τη δυναμικότητά της, τη διάρκεια λειτουργίας της, τον προβλεπόμενο αριθμό φιλοξενούμενων, τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης, τη στελέχωση και τις απαιτήσεις της σε υποδομές και υπηρεσίες.

2. Να μας γνωστοποιήσετε τον τεχνικό και διοικητικό σχεδιασμό που έχει προηγηθεί για την επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου και ιδίως τα στοιχεία που αφορούν την κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, την οδική ασφάλεια, την πυροπροστασία, την ύδρευση, την αποχέτευση, την πλημμυρική προστασία και γενικότερα την καταλληλότητα του χώρου για τη συγκεκριμένη χρήση.

3. Να μην προχωρήσουν ενέργειες που θα δημιουργήσουν μη αναστρέψιμα τετελεσμένα, και ιδίως η οριστικοποίηση της μίσθωσης και της λειτουργίας της δομής, πριν ολοκληρωθεί η αναγκαία τεχνική τεκμηρίωση και προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

4. Να πραγματοποιηθεί άμεσα θεσμική συνάντηση με τη συμμετοχή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής, προκειμένου να παρουσιαστεί ο συνολικός σχεδιασμός και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

5.Να εξεταστούν ουσιαστικά εναλλακτικές επιλογές χωροθέτησης, εφόσον από την τεχνική και λειτουργική αξιολόγηση προκύψει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο ή η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία μιας τέτοιας δομής.

Κύριε Υπουργέ,

Στην επιστολή μας του Μαρτίου είχαμε επισημάνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αιφνιδιασμοί ή αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση. Σήμερα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, το αίτημα αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ασκώντας τον θεσμικό του ρόλο ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας, οφείλει να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών και τις προοπτικές ανάπτυξης μιας περιοχής στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις και αναπτύσσεται έντονη παραγωγική δραστηριότητα.

Με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία και όσο δεν έχουν δοθεί επαρκείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί κατάλληλη επιλογή για τη χωροθέτηση της εν λόγω δομής.

Σας καλούμε, επομένως, να αναλάβετε άμεσα την πρωτοβουλία για την έναρξη ενός ουσιαστικού και θεσμικού διαλόγου, πριν προχωρήσουν περαιτέρω διαδικασίες και δημιουργηθούν τετελεσμένα τα οποία θα είναι δύσκολο να ανατραπούν.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία που μπορεί να συμβάλει σε μία υπεύθυνη, ασφαλή και ισορροπημένη λύση, η οποία θα υπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος χωρίς να υπονομεύει την επιχειρηματική δραστηριότητα, την ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.»