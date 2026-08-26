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ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 29χρονο οπαδό της Λέφσκι στον Προμαχώνα – Είχε μαχαίρι και γκλοπ

Περιπολικό
clock 16:51 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα αλλά και σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου με αφορμή τη μετακίνηση φιλάθλων της Λέφσκι Σόφιας ενόψει της αποψινής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, το πρωί, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών συνέλαβε στον Προμαχώνα 29χρονο Βούλγαρο, οπαδό της Λέφσκι, καθώς εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ένα γκλοπ κι ένα απωθητικό σπρέι.

Ο συλληφθείς επέβαινε σε βανάκι μαζί με άλλους συνοπαδούς του και ο έλεγχος έγινε κατά την είσοδο τού οχήματος στο ελληνικό έδαφος. Ο ίδιος φέρεται να μη διέθετε εισιτήριο για τον αγώνα και κατά τα λεγόμενά του στους αστυνομικούς επρόκειτο να προμηθευθεί πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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