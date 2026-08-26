Χταπόδια εναντίον μπλε καβουριών: Η ιταλική λύση για την εισβολή στην Αδριατική

Μια διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης των μπλε καβουριών εφαρμόζουν Ιταλοί επιστήμονες, αξιοποιώντας τα χταπόδια ως φυσικούς θηρευτές. Το εισβολικό είδος έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην αλιεία και στις καλλιέργειες οστρακοειδών στην Αδριατική.

Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Octo-Blu», στο οποίο πρωταγωνιστεί το κοινό χταπόδι, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα ικανό στην εξόντωση καρκινοειδών.

Τα μπλε καβούρια προέρχονται από τις ατλαντικές ακτές της Βόρειας Αμερικής και εκτιμάται ότι έφτασαν στη Μεσόγειο πριν από αρκετές δεκαετίες, πιθανότατα μέσω των υδάτων έρματος των πλοίων. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ιταλικές αρχές και εκπρόσωποι του αλιευτικού κλάδου αποδίδουν την εξάπλωσή τους, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας και στην κλιματική αλλαγή.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τις μονάδες οστρακοκαλλιέργειας, καθώς οι δυνατές δαγκάνες των καβουριών μπορούν να σπάνε τα κελύφη των οστρακοειδών και να καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Στην Εμίλια-Ρομάνια, οι οικονομικές απώλειες από το 2022 έχουν φτάσει σχεδόν τα 17 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με την Coldiretti, το συνολικό κόστος των ζημιών στην Ιταλία ανέρχεται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του «Octo-Blu», νεαρά χταπόδια μεγαλώνουν σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις στο Τσεζενάτικο. Όταν είναι έτοιμα, απελευθερώνονται στην περιοχή κοντά σε υποθαλάσσιους υφάλους, όπου έχουν προηγουμένως εγκατασταθεί ειδικές τεχνητές φωλιές που μπορούν να τους προσφέρουν καταφύγιο.

Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν επιστρατευτεί περίπου 80.000 χταπόδια, ενώ ο στόχος των επιστημόνων είναι να αυξήσουν τον αριθμό τους στα 160.000 μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου αποτελεσματικά σε όλες τις περιοχές. Τα χταπόδια δεν δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις ζεστές και αμμώδεις λιμνοθάλασσες, δηλαδή στα σημεία όπου τα μπλε καβούρια προκαλούν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές αναζητούν παράλληλα και άλλους φυσικούς εχθρούς του εισβολικού είδους, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και την αξιοποίηση των χελιών.

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