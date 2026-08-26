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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Spider-Man είναι έτοιμος να ανατρέψει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σινεμά

spiderman
clock 17:00 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην οθόνη, οΤιτανικόςβυθίστηκε μέσα σε λίγες ώρες. Στο παγκόσμιο box office, όμως, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν τρεις δεκαετίες για να βρεθεί ξανά σε πραγματικό κίνδυνο. Μόνο που αυτή τη φορά το "παγόβουνο" έχει την είκονα του Spider-Man.

Το Spider-Man: Brand New Day, με τους Tom Holland και Zendaya, συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στις κινηματογραφικές αίθουσες και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να εκτοπίσει τον Τιτανικό από την ιστορική πεντάδα των πιο εμπορικών ταινιών όλων των εποχών.

Έπειτα από τέσσερα Σαββατοκύριακα προβολής, η νέα περιπέτεια της Marvel έχει συγκεντρώσει περίπου 2,22 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο πρόσθεσε ακόμη 39 εκατ. δολάρια από τη Βόρεια Αμερική και 109 εκατ. δολάρια συνολικά από τις διεθνείς αγορές.

Απέναντί της βρίσκεται ο Τιτανικός του James Cameron, ο οποίος από το 1997 μέχρι σήμερα έχει φτάσει τα 2,264 δισ. δολάρια. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ταινίες έχει περιοριστεί, επομένως, στα περίπου 45 εκατ. δολάρια. Με το Brand New Day να εξακολουθεί να προβάλλεται και να κόβει εισιτήρια σε ολόκληρο τον κόσμο, το σενάριο της ανατροπής μοιάζει κάτι περισσότερο από πιθανό.

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