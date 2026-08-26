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Βίσση για Κόκοτα: "Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου"

βίσση
clock 18:00 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άννα Βίσση και ο Δημήτρης Κόκοτας είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και μάλιστα στον δίσκο «Για Μένα» του Νίκου Καρβέλα.

Η ίδια θέλοντας να τον αποχαιρετήσει, έγραψε λίγες λέξεις για το ταλέντο και το ήθος του ερμηνευτή.

«Δημήτρη… Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου που μιλούσε και θα μιλάει για πάντα στις ψυχές όλων μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

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