Καραμαλάκης προς Δήμο Ηρακλείου: Να επιστρέψει το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο στην Πλατεία Ελευθερίας

Στήριξη του αιτήματος των χειροτεχνών και των μικροεπαγγελματιών για την επιστροφή του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου στην Πλατεία Ελευθερίας



Επιστολή για τη θέση του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου απέστειλε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης. Αποδέκτες είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παντελής Ρυακιωτάκης.



Αφορμή αποτελεί το αίτημα που κατέθεσαν στον Δήμο οι χειροτέχνες, οι μικροεπαγγελματίες, οι κάτοχοι άδειας υπαίθριας εμπορίας και οι φιλανθρωπικές και εθελοντικές ομάδες. Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» στηρίζει το αίτημα και ζητεί απάντηση στο πλαίσιο της ειδικής συνεδριάσεως Λογοδοσίας.



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:



Κύριε Δήμαρχε,



Κύριε Πρόεδρε,



Στις 24 Αυγούστου 2026 κατατέθηκε στον Δήμο Ηρακλείου αίτημα των χειροτεχνών, των μικροεπαγγελματιών, των κατόχων άδειας υπαίθριας εμπορίας και των φιλανθρωπικών και εθελοντικών ομάδων. Ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση για τη θέση του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου και να επιστρέψει η διοργάνωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Η παράταξή μας στηρίζει το αίτημα.



Πριν από κάθε άλλο επιχείρημα, αξίζει να θυμηθούμε τι είναι το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο. Δεν πρόκειται για εμπορική αγορά ούτε για φωτισμένο διάκοσμο.



Είναι μια γιορτή που φέρνει κοντά γενιές και γειτονιές. Είναι ο χώρος όπου το παιδί παίζει, ο εθελοντής προσφέρει και ο δημιουργός δείχνει τη δουλειά του. Τονώνει την τοπική αγορά σε μια περίοδο που την έχει ανάγκη. Αλλά πάνω από όλα, κρατά ζωντανό το εορταστικό πνεύμα και δίνει ελπίδα.



Όλα αυτά, όμως, προϋποθέτουν κεντρική και ενιαία θέση. Σε διάσπαρτα σημεία ο κόσμος δεν συγκεντρώνεται, οι δράσεις δεν στηρίζουν η μία την άλλη και το γιορτινό πνεύμα διαλύεται. Η Πλατεία Ελευθερίας, κεντρική και προσβάσιμη, το εξασφαλίζει.



Το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο λειτουργούσε στην Πλατεία Ελευθερίας έως τον Δεκέμβριο του 2022. Το 2023 δεν λειτούργησε εκεί, λόγω των έργων αναπλάσεως. Το 2025 στήθηκε αγορά με είκοσι εννέα οικίσκους σε διάφορα σημεία, χωρίς την ονομασία «Κάστρο». Η ανάπλαση ολοκληρώθηκε και ο λόγος της απομακρύνσεως εξέλιπε.



Το ίδιο πνεύμα αποτυπώνεται και στο κείμενο των αιτούντων. Δύο σημεία αξίζει να παρατεθούν αυτούσια:



«Για τους χειροτέχνες και τους μικροεπαγγελματίες, το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα, συμβάλλοντας στη διατήρηση των εργαστηρίων και των μικρών επιχειρήσεών μας.»



«Δεν έχουμε καμία απολύτως αντιπαράθεση με τους ανθρώπους, τους φορείς ή τις ομάδες που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες δράσεις. Δεν ζητούμε αποκλειστικότητα ούτε προνομιακή μεταχείριση.»



Ο τόνος τους είναι μετρημένος. Ζητούν ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση για όσους απευθύνονται στον ίδιο δημόσιο χώρο.



Οι αιτούντες ενημερώθηκαν ότι, μετά την ανάπλαση, ο χώρος δεν διατίθεται για τέτοιες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια η ίδια πλατεία φιλοξένησε έκθεση βιβλίου και έκθεση προϊόντων που δημιουργούν κρατούμενοι. Καμία από τις δράσεις αυτές δεν αμφισβητείται. Η άνιση, όμως, αντιμετώπιση ομοειδών αιτημάτων δεν συμβιβάζεται με τη χρηστή διοίκηση.



Η μετακίνηση της διοργάνωσης κοστίζει σε ανθρώπους με μικρό εισόδημα. Προσθέτει έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και ηλεκτροδότησης. Μειώνει, παράλληλα, τον κόσμο που περνά, τον οποίο χρειάζονται και τα μόνιμα καταστήματα του κέντρου.



Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο εξής:



Με ποια κριτήρια δόθηκε η πλατεία σε άλλες εκδηλώσεις και δεν δίνεται στους χειροτέχνες, στους μικροεπαγγελματίες και στις εθελοντικές ομάδες;



Καταθέτουμε και πρόταση, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για τον Δήμο. Επιστροφή της διοργάνωσης στην Πλατεία Ελευθερίας, με διάταξη που εξασφαλίζει την ασφαλή κυκλοφορία. Θέσπιση σαφών και ίδιων κανόνων για κάθε φορέα που ζητεί τον χώρο. Καταγραφή της προσέλευσης και απολογισμός μετά τη λήξη κάθε διοργάνωσης.



Η στήριξη της χειροτεχνίας, της μικρής επιχειρηματικότητας και του εθελοντισμού δεν είναι δευτερεύον θέμα. Είναι εισόδημα για δεκάδες οικογένειες και ζωή για το κέντρο της πόλεως τις γιορτές.



Παρακαλούμε για την απάντησή σας, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ειδικής συνεδριάσεως Λογοδοσίας, και για την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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