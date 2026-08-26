Ακίνητο αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η Νέλλη Βαρβεράκη

Ομόφωνα δεκτή έγινε από τη Δημοτική Επιτροπή η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την αποδοχή της συγκινητικής δωρεάς ακινήτου της γνωστής συμβολαιογράφου Νέλλης Βαρβεράκη στον Δήμο Ηρακλείου, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 26/8.



Όπως είναι γνωστό, το οικόπεδο έκτασης 4.300 τ.μ. και με αξία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, επί της οδού Μπακογιάννη, πρόκειται, σύμφωνα με την επιθυμία της δωρήτριας, να αξιοποιηθεί με σκοπό τη δημιουργία σχολικής στέγης, όπως νηπιαγωγείου, ή για άλλες δομές εκπαίδευσης, πολιτισμού και ανακουφιστικής φροντίδας πολιτών καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της Δημοτικής Επιτροπής για αυτή τη σημαντική δωρεά ακινήτου έκτασης 4.300 τ.μ. και δήλωσε: «Η Δημοτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της προς την συμβολαιογράφο Νέλλη Βαρβεράκη. Γνωρίζετε ότι η έκταση των 4.300 τ.μ. που βρίσκεται ψηλά στην Παύλου Μπακογιάννη προορίζεται για εγκατάσταση εκπαιδευτηρίου. Με την αποδοχή από τη Δημοτική Επιτροπή θα προχωρήσει συμβολαιογραφικά η απόκτηση του ακινήτου».



Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ανέφερε στην συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, η δωρήτρια Νέλλη Βαρβεράκη στέκεται σταθερή συμπαραστάτρια στο Δήμο Ηρακλείου για την διευκόλυνση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας που απαιτείται.



Η δωρεά, όπως είχε δηλώσει η Νέλλη Βαρβεράκη στην συνάντηση της με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στις αρχές του 2026, εκκινεί από την αγάπη για τον τόπο της και από τη βαθιά επιθυμία της να ανταποδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους όλα τα χρόνια του επαγγελματικού της βίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ