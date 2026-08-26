Λατομείο Ανώπολης: Κοινό μέτωπο Δήμου και Αρχιεπισκοπής - Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της μονάδας

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Κοινό μέτωπο αντίστασης συγκροτούν Δήμος Χερσονήσου και Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ξεκινώντας δικαστικό και διοικητικό αγώνα κατά της αδειοδότησης μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Ανώπολη.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε χώρο πρώην λατομείου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από 2.500 κατοίκους που φοβούνται περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Για την ακύρωση του έργου, οι τοπικοί φορείς καταθέτουν διοικητική προσφυγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και δικαστική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Μετά την συνάντηση που είχαν με τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος ξεκαθάρισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρόθεση της Εκκλησίας να βάλει οριστικό τέλος στα σχέδια της εργολήπτριας εταιρείας.

Επισήμανε ότι η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη και δήλωσε ότι το μισθωτήριο συμβόλαιο του χώρου δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Ο κ. Ευγένιος τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό της δημοτικής αρχής και των 2.500 κατοίκων, προειδοποιώντας για την έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα υποστεί η ευρύτερη περιοχή γύρω από το πρώην λατομείο.

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος αποκάλυψε ότι είναι έτοιμος να μεταβεί στην Αθήνα μαζί με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη, προκειμένου να καταθέσουν από κοινού την έντονη αντίθεσή τους στα κυβερνητικά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ικανοποίηση στον Δήμο και νομικός «πόλεμος»

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη δυναμική στήριξη της Εκκλησίας, η οποία δίνει νέα ώθηση στον αγώνα των κατοίκων. Ο κ. Δοξαστάκης περιέγραψε τα επόμενα βήματα της στρατηγικής του Δήμου, τα οποία περιλαμβάνουν:

Άμεση προσφυγή στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος κατά της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο θα κληθεί να κρίνει τελεσίδικα τη νομιμότητα ολόκληρης της διαδικασίας.

«Δεν κάνουμε πίσω», διαμηνύουν Δήμος, Εκκλησία και κάτοικοι, ξεκαθαρίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των πολιτών της Ανώπολης και των Γουρνών είναι αδιαπραγμάτευτες.

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