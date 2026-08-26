Χριστογεώργος: "Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό"(vid)

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«Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ευχαριστούμε τους φιλάθλους που είναι δίπλα μας» δηλώνει ο Νίκος Χριστογεώργος εν όψει του επαναληπτικού (εκτός έδρας) αγώνα του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τερματοφύλακα του ΟΦΗ στη συνέντευξη τύπου:

«Το μεγαλύτερο συναίσθημα είναι η ανυπομονησία, είναι κάτι τεράστιο αυτό που ζούμε και όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Προσπαθώ να αντιμετωπίζω το ίδιο, κάθε παιχνίδι.

Αυτό το κάνω για να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου, προσπαθώντας για το καλύτερο, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Όλοι ξέρουμε πως ήταν ένα καλό αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση για την ομάδα μας.

Εμείς θα παίξουμε ένα παιχνίδι, να το κερδίσουμε, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.

Ξέρουμε όλοι από το ποδόσφαιρο πως είναι επικίνδυνο όταν πας να υπερασπιστείς το σκορ.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο είναι ότι τους ευχαριστήσουμε που θα κάνουν τόσα χιλιόμετρα για ακόμα μια φορά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την πρόκριση.»