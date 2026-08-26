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ΚΡΗΤΗ

Προσοχή στον ΒΟΑΚ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα του Αλμυρού – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

κυκλοφοριακες ρυθμισεις
clock 19:36 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ισχύ τίθενται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στη Γέφυρα του Ποταμού Αλμυρού.

Το χρονοδιάγραμμα των έργων - Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα διαρκέσουν δύο ημέρες

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 και Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

 Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Το κύριο χαρακτηριστικό των ρυθμίσεων είναι η στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας στο τμήμα της γέφυρας. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ η ροή θα προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών στο οδόστρωμα.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους διερχόμενους οδηγούς για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας.

Οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν έγκαιρα την ταχύτητά τους πριν από την προσέγγιση στο εργοτάξιο, να συμμορφώνονται απόλυτα με την εργοταξιακή σήμανση, ν' ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται στο σημείο και να προγραμματίζουν νωρίτερα τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις κατά τις ώρες αιχμής.

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