Δήμος Βιάννου: Ξεκινά η λειτουργία του παιδικού σταθμού - Οδηγίες και πρόγραμμα για τους γονείς

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Ο Δήμος Βιάννου με ανακοίνωση του ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες ότι ο Παιδικός Σταθμός του Δήμου ξεκινά τη λειτουργία του για τη νέα σχολική χρονιά 2026–2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την έγκαιρη και ομαλή οργάνωση, οι γονείς παρακαλούνται να λάβουν υπ'όψιν το ακόλουθο πρόγραμμα:

1. Κατάθεση Voucher και Ενημέρωση Γονέων



Η Προϊσταμένη και το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού θα βρίσκονται στη διάθεση των γονέων για πληροφορίες, επίλυση αποριών και την κατάθεση των απαραίτητων Voucher.

Ημερομηνίες: Από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026



Ώρες Εξυπηρέτησης: 09:00 – 13:00



Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2895022420

2. Έναρξη Λειτουργίας (Παιδιά που επαναφοιτούν)



Η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού για τα παιδιά που επαναφοιτούν ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Ωράριο Πρώτης Ημέρας: 08:00 έως 13:00.

Σημαντική Σημείωση: Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του σχολικού λεωφορείου. Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών θα γίνει με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων τους.

3. Αγιασμός



Ο καθιερωμένος αγιασμός για όλα τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 09:00.

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την προσέλευση των παιδιών.

Οπως αναφέρει σε μήνυμα του ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης: «Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή μιας σχολικής περιόδου, με στόχο να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα η εκπαιδευτική διαδικασία. Η Δημοτική Αρχή εύχεται σε όλα τα παιδιά, τις οικογένειές τους και το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού μια καλή, δημιουργική και όμορφη σχολική χρονιά, με υγεία και πρόοδο!»

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