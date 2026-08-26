Κόντης: «Να έχουμε εικόνα νικητή»(vid)

Ο ΟΦΗ βρίσκεται αγκαλιά με το όνειρο της εισόδου στη League Phase του Europa League.

Για να το πετύχουν αυτό οι"ασπρόμαυροι" οφείλουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τον προπονητή της ομάδας, Χρήστο Κόντη, να ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να φύγουν με το διπλό από τη Βουλγαρία και όχι απλώς με την πρόκριση.

Ο Έλληνας τεχνικός θέλει να δει την ομάδα του να βγάζει νοοτροπία νικητή, με απόλυτο στόχο το 2/2 και την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη:



«Σίγουρα θα θέλουμε να δούμε και πάλι μια συμπαγή και οργανωμένη ομάδα, που δύσκολα ο αντίπαλος θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Από την άλλη δεν θα ήθελα να δω ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, στα ατού του. Και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο για να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ.

Το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0, αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα όμως αυτό είναι ότι θα νιώθουμε μια ασφάλεια. Έχουμε έρθει εδώ για να πάρουμε την πρόκριση και αυτή θα κριθεί μέσα στο γήπεδο και όλοι, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team έχουμε έρθει για να κερδίσουμε γιατί αν θέλουμε ως ομάδα να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή.

Αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, θα γίνει κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια ή να έχουμε έναν πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. να βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, μια ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά, θα πιέσει πολύ, θα μας βάλει δύσκολα. Ελπίζω να μην είναι ήρωας ο Νίκος. Αλλά όπως είπε ναι το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση.

Η ΤΣΣΚΑ αλλάζει τον σχηματισμό της στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας και στην Ευρώπη με 3-5-2 που για μένα είναι πολύ επιθετικό σύστημα, άρα σίγουρα είμαστε προετοιμασμένοι για οποιονδήποτε σχεδιασμό. Αυτό που ως ομάδα χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες μου είναι ότι έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στο παιχνίδι τους, άρα σίγουρα περιμένουμε ένα πολύ πιεστικό και επιθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο, ίσως και με πολύ ρίσκο γιατί κυνηγάει το 3-0 και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμφανιστούμε προετοιμασμένοι για την κατάσταση που θα βρούμε στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι 8-9 μήνες που δουλεύουμε με τα παιδιά, έχουμε αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, με όποιον αντίπαλο και αν παίζουμε. Η ταυτότητα μας, οι ιδέες μας δεν αλλάζουν. Πάντα η στρατηγική ενός αγώνα μπορεί να είναι διαφορετική, να μην δώσεις μέτρα, να δώσεις μέτρα, να πιέσεις πιο ψηλά αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα που χτίζει νοοτροπία που όλοι θέλουμε να αναγνωρίζουν πως αυτός είναι ο ΟΦΗ.

Παίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού, κερδίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού και όταν δεν πάει καλά γιατί υπάρχουν και άσχημες μέρες και άσχημα αποτελέσματα, κοιτάζουμε απλώς τι πρέπει να διορθώσουμε για τον επόμενο αγώνα.

Η κρισιμότητα του αγώνα είναι πολύ μεγάλη, θα έλεγα πως είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ και σε καμία περίπτωση αυτήν την στιγμή δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως θα προκριθούμε και τίποτα άλλο. Άρα θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε αυτήν την ενδεκάδα και με την διαχείριση της που μπορεί να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και μετά το τέλος του θα ασχοληθούμε με τα επόμενα ματς που είναι δύσκολα και σημαντικά.

Όταν έχεις ένα τέτοιο σκορ υπέρ σου τότε πρέπει να σκέφτεσαι ότι ξεκινάς από το 0-0. Για εμάς, από εκεί ξεκινάει η αφετηρία μας και πως αυτό το 0-0 μπορούμε να το κάνουμε πρόκριση. Παράλληλα αυτό που λέω στους παίκτες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όταν κάνεις ένα λάθος, μια λάθος πάσα, μπορεί να κάνεις ένα λάθος και να δεχθείς το γκολ, το λάθος δεν διορθώνεται άρα πρέπει να διαγραφεί γιατί αν βάλεις στην διαδικασία να σκεφτείς το αρνητικό συναίσθημα που υπάρχει στο μυαλό σου και μπορεί να σε αγχώσει.

Άρα, λάθη μπορεί να γίνουν και γκολ μπορούν να γίνουν όμως αυτό δεν μπορεί να χαλάσει την αυτοπεποίθηση μας, να είμαστε ανταγωνιστικοί, την ικανότητα μας να παίξει ποδόσφαιρο, τον χαρακτήρα που θα πρέπει να δείξεις σε ένα παιχνίδι όπως το αυριανό».