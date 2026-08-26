Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Η Φαίη Σκορδά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το κανάλι του Mega και την εκπομπή "Buongiorno" επιστρέφει στο κανάλι του ΑΝΤ1. Στην ανακοίνωσή του το κανάλι του ΑΝΤ1 κάνει λόγο για ένα "νέο κεφάλαιο" στη συνεργασία τους, χωρίς να αναφέρεται ποια εκπομπή θα αναλάβει η παρουσιάστρια ή σε ποια ζώνη.

H ανακοίνωση του καναλιού:

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του,



ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η



Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία



από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές.

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