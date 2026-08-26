Απογευματινή πεζοπορία στη Λάστρο: Ανάβαση στον Καψά και τον Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο

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Ομάδα του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου θα περπατήσει μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάστρου στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Καψά στα πλαίσια του εορτασμού της μικρής εκκλησίας.

Το μονοπάτι, που ξεκινά από Λάστρο, είναι 3χλμ με 500μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Ως την κορφή είναι άλλο ένα χιλιόμετρο και +150μέτρα επιπλέον, εκτός μονοπατιού.

Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε απ’ τον ίδιο δρόμο. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να έχουν τον εξοπλισμό τους και να διανυκτερεύσουν στο προαύλιο της εκκλησίας με τους προσκυνητές, ώστε να συμμετέχουν στην λειτουργία και να κατέβουν μετά.

Εκκίνηση για τους ορειβάτες από την πλατεία της Λάστρου πριν τις 17.30. Φακός, νερό, αντιανεμικό απαραίτητα!!!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Από την κεντρική πλατεία της Λάστρου στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Μετζογιαννάκη (6973363701)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 4 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1+

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