Ψηφιακή ζωή και παιδιά: Όταν η οθόνη αντικαθιστά την πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια η υπερβολική χρήση κινητών, βιντεοπαιχνιδιών και κοινωνικών δικτύων έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των παιδιών, επηρεάζοντας παράλληλα και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

Ο ψυχοθεραπευτής και καθηγητής του Κρατικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου Alberto Pellai επισημαίνει ότι τα παιδιά προεφηβικής ηλικίας περνούν πλέον μεγάλο μέρος της ημέρας στον ψηφιακό κόσμο, σε μια περίοδο κατά την οποία η επαφή με την πραγματική ζωή είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Όπως εξηγεί, οι οικογενειακές συγκρούσεις έχουν πλέον μετατοπιστεί από τις εξόδους και την ανεξαρτησία των παιδιών στο κινητό, τα βιντεοπαιχνίδια και τον χρόνο μπροστά στην οθόνη. Μάλιστα, η πτώση της σχολικής επίδοσης μπορεί να αποτελέσει μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει αρχίσει να γίνεται προβληματική.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, παιδιά αντιδρούν έντονα όταν οι γονείς επιχειρούν να περιορίσουν την πρόσβαση στις συσκευές, με τον ειδικό να αναφέρει ακόμη και περιστατικά επιθετικότητας, απειλών και ακραίων αντιδράσεων.

Ο Pellai υπογραμμίζει ότι η λύση δεν είναι απλώς η αφαίρεση του κινητού, αλλά η δημιουργία εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως το παιχνίδι, η άθληση, οι βόλτες και η επαφή με φίλους και την οικογένεια. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για σαφή όρια και κανόνες, ώστε η τεχνολογία να αποτελεί εργαλείο και όχι υποκατάστατο της πραγματικής ζωής.

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