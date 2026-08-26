Χανιά: Άνω των 64.000 επισκεπτών στο Φαράγγι της Σαμαριάς το 2026

Συμπληρώνονται σήμερα 100 ημέρες από την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στα Χανιά, για το έτος 2026. Από αυτές, ο Δρυμός / το Φαράγγι, παρέμεινε προσβάσιμος στο κοινό τις 90 (90%), υποδεχόμενος έως σήμερα περισσότερους από 64.000 επισκέπτες, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου φορέα ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού, όπως τονίζεται από πλευράς των αρμοδίων, πραγματοποιείται με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οριακές τιμές ασφαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και τις αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το 2025 η περίοδος λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς διήρκεσε 179 ημέρες, εκ των οποίων ο Δρυμός ήταν προσβάσιμος στους επισκέπτες 155 ημέρες (87%) και υποδέχτηκε 119.138 επισκέπτες. Οι ημέρες μη λειτουργίας οφείλονταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επίσης, ο Δρυμός παρέμεινε κλειστός κατά τη διάρκεια σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού απασχολούνται συνολικά 59 εργαζόμενοι, ενώ για πρώτη φορά φέτος έχει εξασφαλιστεί η παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών προς τους επισκέπτες.

Τονίζεται δε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ ότι η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού συνεχίζει να βασίζεται στην προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Φαραγγιού της Σαμαριάς, στην πρόληψη και στην ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών.

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