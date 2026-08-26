Δήμος σε ελληνικό νησί δίνει επίδομα 200 ευρώ το μήνα σε εκπαιδευτικούς

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στο νησί τη νέα σχολική χρονιά στέκεται ο Δήμος Σίφνου, παρέχοντας μηνιαίο επίδομα σίτισης ύψους 200 ευρώ.

Η απόφαση του Δήμου έχει ως στόχο να προσφέρει μια σημαντική οικονομική ανάσα στους εκπαιδευτικούς και να καλύψει μέρος των καθημερινών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Σίφνο.

Πώς θα καταβάλλεται το επίδομα

Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), με τους δικαιούχους να πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις σχετικές αποδείξεις στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Σίφνου καλωσορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες του νησιού.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό τους, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί και για την απρόσκοπτη άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου.

Η ανάρτηση του Δήμου Σίφνου:



«Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και της υποδοχής των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στις σχολικές μονάδες του νησιού μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος μας έχει θεσμοθετήσει μηνιαίο επίδομα σίτισης ύψους 200,00 ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα, που καθορίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του μικρού Δήμου μας, παρέχεται μέσω της ΕΑΠ, με την προσκόμιση αποδείξεων στην Οικονομική Υπηρεσία, και αποτελεί μια μικρή πρακτική βοήθεια αλλά και συμβολική έκφραση της αναγνώρισης του σπουδαίου έργου που καλούνται να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά μας.

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, ο Δήμος Σίφνου σας καλωσορίζει και εκφράζει τη διάθεσή του να είναι κοντά σας με κάθε πρόσφορο μέσο, παρέχοντας -στο μέτρο των δυνατοτήτων του- κάθε διευκόλυνση κατά τη διαμονή σας και την άσκηση του λειτουργήματός σας στο νησί μας».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Από τα 15 στο μεροκάματο - "Καλπάζει" η ανήλικη εργασία